بيان رسمي - إنبي: 4 حالات مصابة بـ كورونا في الفريق "برجاء عدم السعي وراء الأسماء"

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 15:11

كتب : FilGoal

إنبي

كشف نادي إنبي في بيان رسمي عن ظهور 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في الفريق بعد إجراء المسحة الطبية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن ظهور 6 حالات مصابة بكورونا نتيجة المسحة الطبية دون الإفصاح عن اسم الأندية. (طالع التفاصيل)

وقال إنبي في بيانه "عملا بمبدأ الشفافية، يوجد أربع حالات مصابة بفيروس كورونا بالفريق الأول وتم اكتشافها بعد إجراء المسحة الأولى وبدون ظهور أعراض".

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وأوضح البيان "الحالة الأولى لأحد العمال، والثانية لأحد أفراد الجهاز المعاون، بينما الحالتين الثالثة والرابعة للاعبين بالفريق".

وأضاف البيان "بين حالتي اللاعبين، ناشئ منضم للفريق الأول، وسيتم إجراء مسحة أخرى يوم السبت المقبل قبل المران المتوقع له الأسبوع المقبل".

وناشد إنبي "يرجى عدم السعي وراء معرفة الأسماء حرصا على مشاعر اللاعبين وأسرهم بناء على طلبهم".

وأتم "جميع الحالات في حالة صحية جيدة وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بواسطة الجهاز الطبي للفريق".

اتحاد الكرة أعلن اليوم الأربعاء، اكتشاف 6 حالات إصابة بـ كورونا، ضمن مسحات اليوم الثاني لأندية الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

FilGoal.com كشف عن هوية الأندية التي ظهر بها حالات إيجابية. (طالع التفاصيل)

وكان مدربو الدوري قد عقدوا اجتماعا اليوم الأربعاء مع اتحاد الكرة، لمناقشة مصير الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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