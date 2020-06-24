أمير مرتضى لـ في الجول: قرار الزمالك ثابت.. لن نخضع للمسحات ونريد موسما جديدا بعد شهرين إعداد

شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن قرار ناديه ثابت بشأن استئناف الموسم الجاري من عدمه.

وقال أمير مرتضى لـ FilGoal.com: "قررنا بالاتفاق مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، رفض خضوع اللاعبين للمسحات".

وأكد "قرارنا ثابت، نرفض استكمال الموسم الجاري".

وأكمل "نريد بدء موسما جديدا بعد الحصول على شهرين كفترة إعداد".

وفي وقت سابق، صرح كارتيرون عقب اجتماع مدربي الأندية مع اتحاد الكرة: "أفضل إقامة نسخة جديدة من بطولة الدوري عن استكمال الموسم الجاري".

وأوضح "لا يوجد وقت كاف لاستكمال الموسم الجاري، واستكمال الموسم سيعني أننا سنلعب لموسم ونصف الموسم متلاصقين".

المدرب الفرنسي أتبع "إذا كانت البطولة ستستكمل، فإننا بحاجة إلى شهرين كفترة إعداد".

وشرح "لا يحدث مطلقا أن يبقى أي فريق لأربعة أشهر في المنزل حتى بعد انتهاء الموسم، لذلك وأنت أيضا تريد مني خوض موسم ونصف متلاصقين، فبالتالي نحن بحاجة إلى شهرين كإعداد".

وانتقل مدرب الزمالك للحديث عن استكمال دوري أبطال إفريقيا، فقال "الكاف منحنا الوقت، لأنه يخطرنا بأن البطولة ستستكمل في شهر سبتمبر، لذلك لدينا الوقت للاستعداد".

وأتم "سأقول وجهة نظري كاملة خلال الاجتماع مع مرتضى منصور رئيس النادي".

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وكان مدربو الدوري قد عقدوا اجتماعا اليوم الأربعاء مع اتحاد الكرة، لمناقشة مصير الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .

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