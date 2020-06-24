خبر في الجول – طبيب الزمالك ينضم لاجتماع مرتضى مع كارترون وشيكابالا لاتخاذ قرر استئناف النشاط

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 15:46

كتب : FilGoal

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سينضم محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك، إلى الاجتماع الذي سيعقد اليوم الأربعاء لتحديد قرار الفريق بشأن المشاركة في الدوري بحالة استئنافه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، سيتواجد رُفقة باتريس كارترون المدير الفني للفريق، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، في اجتماع مع مرتضى منصور رئيس النادي لاتخاذ القرار النهائي بشأن استئناف النشاط.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد صرح مساء أمس الثلاثاء عبر قناة النادي، بأنه سيجتمع مع شيكابالا، وكارترون لتحديد موقف النادي من المشاركة في المسابقة. (طالع تصريحات مرتضى كاملة)

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وكان مدربو الدوري قد عقدوا اجتماعا اليوم الأربعاء مع اتحاد الكرة، لمناقشة مصير الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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