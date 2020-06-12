صحيفة إسبانية: رونالدو خرق قواعد السلامة برحلة قصيرة إلى البرتغال

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 13:39

كتب : FilGoal

رونالدو

قالت صحيفة إل إسبانيول الإسبانية إن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس خرق قواعد السلامة والصحة في إيطاليا بالسفر في رحلة قصيرة إلى بلده البرتغال.

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وكتبت أن رونالدو سافر مع رفيقته جيورجينا رودريجيز إلى البرتغال للإشراف على أعمال بناء منزلهما الجديد.

لكن أوضحت الصحيفة أن صاحبة مطعم كشفت أن رونالدو في البرتغال بنشر صورة مع الأخير في موقع إنستجرام.

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وكتبت صاحبة المطعم تعليقا على الصورة "كما تعلمون، نادرا مع أنشر صورا مع عملاء، لكن اسمحوا لي، هذا قدوتي".

ويستعد رونالدو ورفاقه في يوفنتوس لاستئناف النشاط الكروي في إيطاليا بمواجهة ضيفهم ميلان يوم الجمعة في إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا.

وتعود الحياة للكرة الإيطالية بعد غياب 3 أشهر تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحتاج يوفنتوس للتعادل بدون أهداف للمرور إلى النهائي بعدما تعادل ذهابا في ميلانو بهدف لمثله.

ويلتزم الرياضيون في إيطاليا بإجراءات احترازية صارمة منعا لانتشار فيروس كورونا.

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