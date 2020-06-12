30 عاما على تعادل مصر التاريخي مع هولندا في كأس العالم 1990

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 11:29

كتب : زكي السعيد

30 عاما على تعادل مصر التاريخي مع هولندا في كأس العالم 1990

في مثل هذا اليوم قبل 30 عاما، نزلت عدالة السماء على استاد باليرمو بصوت محمود بكر. وترجم مجدي عبد الغني ذلك بقدمه على أرض الملعب.

قبل 30 عاما، حققت مصر تعادلا تاريخيا مع هولندا بهدف لكل فريق في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العالم 1990.

التعادل أهدى لمصر أول نقطة في تاريخ مشاركاتها بالبطولة، ولتخرج الاحتفالات في الشوارع مبتهجة باللقاء التاريخي.

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شاهد ذكرى مرور 30 عاما على المباراة التاريخية من هنا.

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