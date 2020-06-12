أحمد عبد الله يفسر أسباب تمسك اتحاد الكرة باستكمال كأس مصر

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 00:39

كتب : FilGoal

أحمد عبد الله - عضو اتحاد الكرة

شرح أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة أسباب التمسك باستكمال بطولة كأس مصر.

وقال أحمد عبد الله عبر قناة صدى البلد: "استكمال بطولة كأس مصر أسهل كثيرا من الدوري نظرا لقلة عدد المباريات وهم 9 فقط، وهناك اقتراحان يجعلنا استكمال البطولة أمرا ضروريا".

وأوضح "المقترح الأول هو أن تكون بطولة كأس مصر تجربة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الـ9 مباريات المتبقية تمهيدا للموسم المقبل".

وأضاف "والمقترح الثاني هو أن كأس مصر هي البطولة الخاصة باتحاد الكرة والتي تمثل الجمعية العمومية للاتحاد".

وأتم تصريحاته "ولكن الأندية هي من ستحدد مصير الدوري وكأس مصر بعد اجتماع اللجنة الخماسية بهم لاتخاذ القرار بشأن استكمال الموسم الكروي".

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