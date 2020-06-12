مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد وكيفية الاجتماع بالأندية لتحديد مصير الدوري

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، عقد اجتماعات مكثفة مع كافة الأندية لتحديد مصير الموسم الحالي في الكرة المصرية.

وقال مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات لـFilGoal.com: "اللجنة المؤقتة قررت عقد اجتماعات مكثفة مع أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية، وكذلك الثالثة والرابعة من أجل الاستماع لآرائهم بشأن موقف عودة النشاط خلال المرحلة المقبلة واستئناف مسابقات الدوري في مختلف الدرجات".

وأوضح "الاتحاد سيعقد جلساته مع أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل في مقر اتحاد الكرة، إذ سيتم تقسيم أندية الدوري إلى ٦ أندية يوميا وأندية الدرجة الثانية إلى ١٢ ناديا يوميا على مدى الأيام الثلاثة في مواعيد مختلفة للاستماع إلى وجهات نظرهم والتشاور حول عودة النشاط، وفي نفس الوقت يحافظ الاتحاد على التباعد الاجتماعي وبمختلف الإجراءات الاحترازية الممكنة".

المصدر أتبع "المجلس سيقوم كذلك بجولات في مختلف المحافظات للاجتماع مع أندية القسمين الثالث والرابع للاستماع إليهم ولآرائهم مشددا، باعتبار أن هذا هو الدور المنوط به اتحاد الكرة، والذي سيستمع إلى جميع الأندية قبل إعلان الموقف النهائي بشأن عودة النشاط".

وواصل "اللجنة منذ اللحظة الأولى وأعلنت عن حرصها الكامل على الاستماع للأندية والاجتماع بهم، وليست بعيدة عنهم ولكن كان لا بد من انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن موعد عودة النشاط لاحترام الدولة وقراراتها".

المصدر أتبع "بل بالعكس، اللجنة حريصة كل الحرص على الاستماع للأندية لأنها هي التي ستشارك في النشاط، ولديها وجهات نظر تحدد الموقف وتساعد اتحاد الكرة في اتخاذ القرار المناسب".

وأتم "قدمنا الدعوة إلى الأندية وأرسلنا لهم خطابات رسمية، إذ سيكون الأهلي ضمن ٦ أندية ستتواجد يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيكون الزمالك ضمن أندية ستة أخرى ستحضر يوم الأربعاء".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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