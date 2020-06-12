إبراهيم سعيد يكشف ما حدث بين التوأم وتسوبيل في غرفة الملابس

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 01:27

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن - باوك

كشف إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق ما دار بين راينر تسوبيل المدير الفني السابق للأهلي وحسام وإبراهيم حسن قبل رحيلهما.

وقال مدافع منتخب مصر السابق: "تسوبيل لم يرد بقاء حسام وإبراهيم حسن في الأهلي، وذكر ذلك في تقريره".

وتابع عبر قناة TEN "حدثت مشكلة كبيرة بينهما، لكنها لم تصل للاعتداء عليه في غرفة الملابس".

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وأضاف "في ذلك الوقت عقد التوأم كان يقترب من النهاية، وسعى تسوبيل لإعطاء الفرصة لأخرين وهو ما رفضه الثنائي كونهما يفضلان اللعب بشكل أساسي".

وأتم "الأهلي كان يسعى لتصعيد جيل جديد، وما حدث كان ضمن أسباب رحيلهما عن النادي".

ونفى المدير الفني الألماني تسببه في رحيل التوأم عن الأهلي.

وقال تسوبيل سابقا لقناة أون تايم سبورتس 1: "في ذلك الوقت أراد حسام حسن الذهاب إلى تركيا للحصول على عرض أفضل وبالتالي قمنا بضم علاء إبراهيم".

وأضاف "أراد حسام بعد ستة أسابيع العودة مرة أخرى ولكن علاء إبراهيم كان يلعب جيدا ولم أكن أستطيع أن أقول له أن حسام سيعود ويأخذ مكانك وعليك الرحيل".

وأردف "هذا غير موجود في كرة القدم".

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