مواعيد مباريات الجمعة 12-6-2020 – عادت جنة كرة القدم

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 10:17

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - ميلان - كأس إيطاليا

اليوم.. تعود جنة كرة القدم، ليس لأن الكرة ستعود في إيطاليا كما يُطلق عليها محبيها، لكن لأننا سنعود لكتابة مواعيد مباريات من كافة البلاد.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

اليوم يعود النشاط الكروي في إيطاليا بعد أشهر من الانقطاع، ويستمر الدوري الإسباني لليوم الثاني على التوالي.

أخبار متعلقة
إبراهيم سعيد يكشف ما حدث بين التوأم وتسوبيل في غرفة الملابس مرتضى: تلقيت دعوة من الجنايني لمناقشة لائحة الاتحاد ومصير الدوري بيرلسكوني: حاولنا ضم كاكا وسوزو وإبراهيموفيتش لـ مونزا مدرب أحمال الزمالك السابق: هؤلاء كانوا يستطيعون تكرار نجاح صلاح في أوروبا

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 12 يونيو، والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

بداية اليوم ستكون في السابعة والنصف، ولقاء غرناطة مع خيتافي، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإسباني. مباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وفي العاشرة مساء، يلعب فالنسيا مع خيتافي عبر قناة بي إن سبورتس 3 أيضا.

كأس إيطاليا

البداية في إيطاليا ستكون عبر يوفنتوس ستاديوم. في التاسعة مساء، يوفنتوس يستضيف ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا. لقاء ليس مذاع تليفزيونيا في الوطن العربي.

الدوري الألماني

وفي ألمانيا، يلعب هوفنهايم مع لايبزيج الساعة العاشرة والنصف مساء في الجولة الـ31 من الدوري الألماني. مباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري التركي

ويعود الدوري التركي أيضا بعد أشهر من التوقف. جوزتيبي يلاقي طرابزون سبور الساعة الثامنة مساء في الجولة الـ27 من المسابقة. والمباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت، يلعب فنربهتشه مع قيصري سبور في مباراة غير مذاعة تليفزيونيا.

الدوري البرتغالي

وأخير، تستمر مباريات الدوري البرتغالي بمباراتين. الأولى بين موريرينسي وريو أفي الساعة الثامنة مساء، فيما يلعب سبورتنج لشبونة مع باسوش فيريرا الساعة العاشرة والربع مساء.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

طالع أيضا

إصابة جديدة بـ كورونا داخل الزمالك

تعديلات مثيرة من الاتحاد الدولي

كيف ينظر الأهلي لنهاية عقد فايلر

هل من الممكن أن يتواجد الأهلي والزمالك في لعبة فيفا؟

لفتة رائعة من صلاح

مواعيد مباريات الجمعة يوفنتوس ميلان كأس إيطاليا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
30 عاما على تعادل مصر التاريخي مع هولندا في كأس العالم 1990 4 دقيقة | في الجول كلاسيك
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد وكيفية الاجتماع بالأندية لتحديد مصير الدوري 29 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الجمعة 12-6-2020 – عادت جنة كرة القدم ساعة | أوروبا
إبراهيم سعيد يكشف ما حدث بين التوأم وتسوبيل في غرفة الملابس 10 ساعة | الدوري المصري
مرتضى: تلقيت دعوة من الجنايني لمناقشة لائحة الاتحاد ومصير الدوري 10 ساعة | الدوري المصري
مدرب أحمال الزمالك السابق: هؤلاء كانوا يستطيعون تكرار نجاح صلاح في أوروبا 10 ساعة | الدوري المصري
بيرلسكوني: حاولنا ضم كاكا وسوزو وإبراهيموفيتش لـ مونزا 10 ساعة | أوروبا
رحيم أيو: حسام حسن سبب رحيلي عن الزمالك 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز" 2 مستشار الأهلي السابق: أكشف العديد من الأمور خلال ساعات.. وهذه كواليس الاستقالة 3 مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون 4 فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك بـ 6 ملايين جنيه في 5 سنوات ولكن
قد ينال إعجابك