مواعيد مباريات الجمعة 12-6-2020 – عادت جنة كرة القدم

اليوم.. تعود جنة كرة القدم، ليس لأن الكرة ستعود في إيطاليا كما يُطلق عليها محبيها، لكن لأننا سنعود لكتابة مواعيد مباريات من كافة البلاد.

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اليوم يعود النشاط الكروي في إيطاليا بعد أشهر من الانقطاع، ويستمر الدوري الإسباني لليوم الثاني على التوالي.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 12 يونيو، والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

بداية اليوم ستكون في السابعة والنصف، ولقاء غرناطة مع خيتافي، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإسباني. مباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وفي العاشرة مساء، يلعب فالنسيا مع خيتافي عبر قناة بي إن سبورتس 3 أيضا.

كأس إيطاليا

البداية في إيطاليا ستكون عبر يوفنتوس ستاديوم. في التاسعة مساء، يوفنتوس يستضيف ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا. لقاء ليس مذاع تليفزيونيا في الوطن العربي.

الدوري الألماني

وفي ألمانيا، يلعب هوفنهايم مع لايبزيج الساعة العاشرة والنصف مساء في الجولة الـ31 من الدوري الألماني. مباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري التركي

ويعود الدوري التركي أيضا بعد أشهر من التوقف. جوزتيبي يلاقي طرابزون سبور الساعة الثامنة مساء في الجولة الـ27 من المسابقة. والمباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت، يلعب فنربهتشه مع قيصري سبور في مباراة غير مذاعة تليفزيونيا.

الدوري البرتغالي

وأخير، تستمر مباريات الدوري البرتغالي بمباراتين. الأولى بين موريرينسي وريو أفي الساعة الثامنة مساء، فيما يلعب سبورتنج لشبونة مع باسوش فيريرا الساعة العاشرة والربع مساء.

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