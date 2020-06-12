في الجول يكشف خطة فايلر للسفر إلى سويسرا.. 4 رحلات

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 00:38

كتب : أحمد الخولي

ريني فايلر - الأهلي

سيقوم ريني فايلر المدير الفني للأهلي برحلات سفر طويلة من أجل العودة إلى بلاده سويسرا.

وحصل فايلر على إجازة من الأهلي لفترة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المدرب السويسري بسبب صعوبة ظروف الطيران حاليا في ظل تفشي فيروس كورونا فقد توجه من القاهرة إلى الجونة.

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ومن ثم سيغادر الجونة إلى الغردقة ومن هنا سوف يستقل طائرة خاصة تصل به إلى ألمانيا.

ومن هناك سوف يستقل فايلر قطار أو سيارة خاصة للتوجه إلى زيوريخ في سويسرا.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي علق لـFilGoal.com على سفر فايلر قائلا: " ايلر سافر إلى سويسرا لقضاء إجازة تتراوح بين ١٠ إلى ١٥ يوما بالاتفاق مع مسؤولي النادي".

وأوضح "عقدنا سلسلة اتصالات وجلسات سابقة لترتيب كافة الأمور، وكل شيء على ما يرام".

وتابع "في حالة صدور قرار باستئناف النشاط الرياضي والتدريبات لن يكون لدينا مشكلة حتى في ظل سفر فايلر".

وأتم "هناك تواصل مستمر وسيناريوهات عديدة لمواجهة كل الاحتمالات".

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