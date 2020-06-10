حالة إيجابية بـ كورونا ضمن فحوصات المرحلة السابعة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 19:05

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اكتشاف حالة واحدة إيجابية مصابة بـ فيروس كورونا في المرحلة السابعة.

وأجريت تحاليل وفحوصات المرحلة السابعة على 1213 لاعبا والأطقم الفنية لأندية الدوري الإنجليزي يومي الإثنين والثلاثاء.

وستجرى المرحلة الثامنة في نهاية الأسبوع الجاري قبل استئناف مسابقة الدوري يوم 17 يونيو المقبل.

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لتصل إجمالي الحالات التي اكتشفت إصابتها بالفيروس 13 من 6261 في المراحل الستة السابقة.

وكان مانشستر يونايتد قد ألغى مباراة ودية مع ستوك سيتي بعد اكتشاف حالة مصابة للضيوف قبل خوض المباراة (طالع التفاصيل).

وأعلن ستوك سيتي أن المصاب هو مايكل أونيل المدير الفني (طالع التفاصيل).

وتأكد بشكل رسمي، عودة المسابقة يوم 17 يونيو الجاري. إذ ستعود المسابقة بمباراتي أستون فيلا مع شيفيليد يونايتد (7 مساء)، ثم مانشستر سيتي مع أرسنال (9.15 مساء) في نفس اليوم على الترتيب. المباراتان مؤجلتان.

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