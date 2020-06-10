المتحدث باسم وزارة الرياضة: ننتظر اليوم نتيجة الاجتماع بشأن عودة النشاط تدريجيا

كشف محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عن اجتماع جاري بين لجنة الأزمات في مجلس الوزراء لاتخاذ قرار جديد بشأن استئناف النشاط الرياضي.

وقال محمد فوزي عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: "اجتمع أشرف صبحي وزير الرياضة مع اللجنة الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وتم رفع تقرير إلى رئيس مجلس الوزراء".

وكشف فوزي "ننتظر اليوم الأربعاء قرارا بشأن عودة النشاط الرياضي تدريجيا بداية من الشهر المقبل".

وبسؤاله عن معنى العودة تدريجيا أوضح"هناك ألعاب فردية وأخرى جماعية، بعض الألعاب بها التحامات كبيرة فمن الصعب عودتها الشهر الحالي".

وتابع "العودة التدريجية ستسمح لبعض الألعاب بالعودة هذا الشهر مع السماح للبقية في الفترة المقبلة، بالإضافة لعودة التدريبات".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الرياضة "أشرف صبحي يعمل 24 ساعة، ولديه حماس شديد من أجل عودة الحياة لطبيعتها".

وعن موقف الأندية وفتح أبوابها للأعضاء قال:"لا أريد سبق الأحداث ولكن سنلتزم بما سيتم الإعلان عنه بالاتفاق مع اللجنة الطبية".

وأتم المتحدث الرسمي تصريحاته "هناك اجتماع جاري بين لجنة الأزمات في مجلس رئاسة الوزراء لإعلان قرار نهائي وننتظر نتائجه لإعلانها".

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