إصابة مؤكدة وفزع في أولد ترافورد قبل ودية يونايتد وستوك

كان من المفترض أن يلتقي مانشستر يونايتد بنظيره ستوك سيتي أمس الإثنين في مباراة ودية استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي لكن فوجئ الجميع بعكس ذلك.

التقى يونايتد مع نفسه بواقع 11 لاعبا في كل فريق وظل السبب غامضا إلى أن كشفت عنه صحيفة "ميرور" الإنجليزية اليوم الثلاثاء.

يعود السبب لأنه مع وصول بعثة ستوك سيتي لأولد ترافورد تم اصطحابهم لمبنى الأكاديمية حيث تتم إجراء فحوصات كورونا.

وهناك تأكد إصابة أحد اللاعبين بالفيروس لتتم إلغاء الودية سريعا وإجلاء ستوك سيتي من أولد ترافورد ولم يُعرف إن كان اللاعب المصاب غادر في حافلة فريقه أم بشكل منفرد.

وتم التأكيد أن كل لاعبي يونايتد لم يلتقوا بأي من لاعبي ستوك قد تؤدي لانتشار الفيروس.

ووفقا للصحيفة فإن مصدر داخل يونايتد تحدث لهم قائلا: "لاعبو يونايتد كانوا يستعدون للمباراة وفجأة حدثت فوضى وتم إجلاء فريق ستوك من أولد ترافورد بأقصى سرعة تتخيلوها".

وأضاف "لحسن الحظ أن ستوك سيتي كان في مبنى مختلف عن المبنى الذي يتواجد فيه يونايتد لذا لم تحدث أي مخالطة قد تؤدي لانتشار الفيروس".

وأتم "كان يمكن أن يحدث شيئا مخيفا لكن بروتوكول مانشستر يونايتد كان رائعا في التعامل مع كل الأمور قبل أيام قليلة من إعادة بدء الموسم والذي كان سيمثل ضربة كبرى".

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