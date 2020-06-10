محامي النقاز: وثقنا بالفيديو كل تصريحات مرتضى منصور ضدنا.. وفيفا أثبت صحة موقفنا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 00:06

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة - حمدي النقاز - ميدو جابر

كشف أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب منتخب تونس والزمالك السابق عن توثيق تصريحات مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض ضدهم بالفيديو من أجل تقديم شكوى ضده.

وكان بن ميم كشف في وقت سابق عن رفع شكوى ضد مرتضى منصور في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال بن ميم عبر قناة أون تايم سبورتس1: "وثقنا بالفيديو كل تصريحات مرتضى منصور ضدنا واتهمانا بالرشوة والتواطؤ وقدمنا شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضده".

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وأضاف "منذ بداية أزمة النقاز مع الزمالك ونحن نوثق بالمستندات والفيديو هجوم مرتضى منصور علينا".

وأكمل "وذلك لحفظ كرامتنا وحقوقنا لأن كل هذه الاتهامات غير صحيحة".

وأوضح "الاتحاد الدولي أكد صحة المستندات التي قدمها النقاز في شكواه ضد الزمالك وأثبت عدم صحة تصريحات مرتضى منصور الذي قال إن هذه المستندات مزورة".

وتابع "لجنة القيم والأخلاق في الاتحاد الدولي ستنظر في شكوانا ضد رئيس الزمالك".

وأفصح "لم يكن هناك أي تواصل بيننا وبين محامي نادي الزمالك في هذه القضية إلا عبر البريد الإلكتروني لتلقي رسائل الاتحاد الدولي".

وأتم تصريحاته "جاهزون لكل الاحتمالات في نزاعنا ضد رئيس نادي الزمالك الذي أصبح الآن من اختصاص المحكمة الرياضية الدولية".

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