حارس مرمى المقاولون السابق: شعرت أن صلاح يميل لـ الزمالك.. وهكذا ساعدناه على الاحتراف

كشف محمد العقباوي حارس مرمى المقاولون السابق عن شعوره بميول نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلى الزمالك.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وتحدث العقباوي لبرنامج "البريمو" على قناة تين قائلا: "لم أتوقع أن يصل صلاح لتلك المرحلة من النجومية، توقعت نجاحه في أوروبا لكن ليس بهذا الشكل المبهر".

وأردف "عندما صعد للفريق الأول، كان هناك من لاعبي جيله من يتفوق عنه، مثل محمد زيكا، لكن ما جعل صلاح يصل لتلك المرحلة هي عقليته، كل ما يفعله كانت مؤشرات لمشروع نجم كبير".

وأكمل "في وقت من الأوقات وفي ظل رغبة الأهلي والزمالك في ضمه، سألته إلى أين يميل فقال لي إنه يفضل الاحتراف".

وكشف "كنا نواجه الجونة، وقال لنا قبل المباراة إن بعض الأندية الأوروبية ستتابعه في تلك المباراة، قصدنا أن نساعده على التألق في هذه المباراة، فزنا برباعية وسجل منها هدفين".

وأوضح "مثلا عندما كنا نشاهد مباراة بين الأهلي والزمالك، لم يظهر أي تعبيرات، لكن دائما تشعر إلى أي فريق يميل الشخص أثناء المشاهدة".

وأردف "شعرت أنه يميل ناحية الزمالك، هذا أمر لا يؤثر في شعبيته، لم يكن مشجعا قويا بمعنى الكلمة".

ومن المقاولون، انطلق صلاح إلى بازل السويسري، قبل أن تصل به الرحلة إلى ليفربول مرورا بتشيلسي وفيورنتينا وروما، مع الكثير من الألقاب الفردية مثل أفضل لاعب في إفريقيا (مرتين) وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهداف الدوري الإنجليزي (مرتين)، وكذلك حمل لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

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