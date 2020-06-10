ستوك سيتي يعلن إصابة مدربه بفيروس كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 16:44

كتب : FilGoal

مايكل أونيل - إيرلندا الشمالية

أعلن نادي ستوك سيتي يوم الأربعاء إصابة مدربه مايكل أونيل بفيروس كورونا.

وأفاد ستوك سيتي في بيان عبر موقعه: مدربنا مايكل أونيل خضع لفحص فيروس كورونا يوم الإثنين وجاءت نتيجته إيجابية".

وأوضح البيان أن أونيل خضع لخمسة فحوصات سابقة وجاءت نتائجهم سلبية.

أخبار متعلقة
بسبب تأجيل ملحق يورو 2020.. أونيل يترك تدريب أيرلندا الشمالية فابيان أونيل.. هل تريدون أن أشرب الحليب مثلكم؟ وداعا أونيل وكين.. أيرلندا تبدأ مجددا البحث عن مدرب

ويخضع مدرب ستوك لفترة من العزل، على أن يتواصل مع جهازه الفني واللاعبين هاتفيا".

ويقود بيلي ماكنلي مساعد أونيل استعدادات الفريق لمباراة ريدينج يوم 20 يونيو الجاري في عودة دوري القسم الثاني بإنجلترا المتوقف منذ 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يلتقي مانشستر يونايتد بنظيره ستوك سيتي يوم الإثنين في مباراة ودية استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي لكن فوجئ الجميع بعكس ذلك.

حسب صحيفة ميرور، يعود السبب لأنه مع وصول بعثة ستوك سيتي لأولد ترافورد تم اصطحابهم لمبنى الأكاديمية حيث تتم إجراء فحوصات كورونا.

وهناك تأكد إصابة أحد الأشخاص بالفيروس لتتم إلغاء الودية سريعا وإجلاء ستوك سيتي من أولد ترافورد ولم يُعرف إن كان الشخص المصاب غادر في حافلة فريقه أم بشكل منفرد.

وتم التأكيد أن كل لاعبي يونايتد لم يلتقوا بأي من لاعبي ستوك قد تؤدي لانتشار الفيروس.

ووفقا للصحيفة فإن مصدر داخل يونايتد تحدث لهم قائلا: "لاعبو يونايتد كانوا يستعدون للمباراة وفجأة حدثت فوضى وتم إجلاء فريق ستوك من أولد ترافورد بأقصى سرعة تتخيلوها".

وأضاف "لحسن الحظ أن ستوك سيتي كان في مبنى مختلف عن المبنى الذي يتواجد فيه فريق يونايتد لذا لم تحدث أي مخالطة قد تؤدي لانتشار الفيروس".

وأتم "كان يمكن أن يحدث شيئا مخيفا لكن بروتوكول مانشستر يونايتد كان رائعا في التعامل مع كل الأمور قبل أيام قليلة من إعادة بدء الموسم والذي كان سيمثل ضربة كبرى"

اقرأ أيضا

"شعرت بميل صلاح للزمالك"

وزارة الرياضة: ننتظر قرارا بشأن النشاط اليوم

محامي النقاز: فيفا أثبت صحة موقفنا

أمير مرتضى: سأرد على قناة الأهلي

ناجي: جنش "طلع راجل".. ومصطفى شوبير سيٌظلم

مايكل أونيل ستوك سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ستوك سيتي يعلن إصابة مدربه بفيروس كورونا 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يسأل رئيس مجلس النواب: كيف نحصل على حقوقنا في وجود حصانة تتصدى لتفعيل القانون 36 دقيقة | الدوري المصري
رسالة تحذيرية من الشرطة الإنجليزية لجماهير ليفربول وإيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
طلعت يوسف لـ في الجول: لم نتأكد من اشتراك هشام محمد بمباراة الخماسي.. سيعاقب إن حدث ساعة | الدوري المصري
فرجاني ساسي: لننهي مغامرة دوري الأبطال ثم نتحدث في تجديد تعاقدي مع الزمالك ساعة | مصر
عن مشاركة لاعبين في مباراة خماسية.. مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: هذا اختصاص الأندية ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – إجازة وخطوة نحو التجديد.. فايلر يسافر إلى سويسرا ساعة | مصر
تقرير: سيتي وتشيلسي وتوتنام تواصلوا مع ريال مدريد بشأن أشرف حكيمي 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ 2 المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز" 3 مستشار الأهلي السابق: أكشف العديد من الأمور خلال ساعات.. وهذه كواليس الاستقالة 4 مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون
قد ينال إعجابك