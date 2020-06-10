ستوك سيتي يعلن إصابة مدربه بفيروس كورونا

أعلن نادي ستوك سيتي يوم الأربعاء إصابة مدربه مايكل أونيل بفيروس كورونا.

وأفاد ستوك سيتي في بيان عبر موقعه: مدربنا مايكل أونيل خضع لفحص فيروس كورونا يوم الإثنين وجاءت نتيجته إيجابية".

وأوضح البيان أن أونيل خضع لخمسة فحوصات سابقة وجاءت نتائجهم سلبية.

ويخضع مدرب ستوك لفترة من العزل، على أن يتواصل مع جهازه الفني واللاعبين هاتفيا".

ويقود بيلي ماكنلي مساعد أونيل استعدادات الفريق لمباراة ريدينج يوم 20 يونيو الجاري في عودة دوري القسم الثاني بإنجلترا المتوقف منذ 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يلتقي مانشستر يونايتد بنظيره ستوك سيتي يوم الإثنين في مباراة ودية استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي لكن فوجئ الجميع بعكس ذلك.

حسب صحيفة ميرور، يعود السبب لأنه مع وصول بعثة ستوك سيتي لأولد ترافورد تم اصطحابهم لمبنى الأكاديمية حيث تتم إجراء فحوصات كورونا.

وهناك تأكد إصابة أحد الأشخاص بالفيروس لتتم إلغاء الودية سريعا وإجلاء ستوك سيتي من أولد ترافورد ولم يُعرف إن كان الشخص المصاب غادر في حافلة فريقه أم بشكل منفرد.

وتم التأكيد أن كل لاعبي يونايتد لم يلتقوا بأي من لاعبي ستوك قد تؤدي لانتشار الفيروس.

ووفقا للصحيفة فإن مصدر داخل يونايتد تحدث لهم قائلا: "لاعبو يونايتد كانوا يستعدون للمباراة وفجأة حدثت فوضى وتم إجلاء فريق ستوك من أولد ترافورد بأقصى سرعة تتخيلوها".

وأضاف "لحسن الحظ أن ستوك سيتي كان في مبنى مختلف عن المبنى الذي يتواجد فيه فريق يونايتد لذا لم تحدث أي مخالطة قد تؤدي لانتشار الفيروس".

وأتم "كان يمكن أن يحدث شيئا مخيفا لكن بروتوكول مانشستر يونايتد كان رائعا في التعامل مع كل الأمور قبل أيام قليلة من إعادة بدء الموسم والذي كان سيمثل ضربة كبرى"

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