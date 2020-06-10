أمير مرتضى: لن نفرط في القوام الأساسي للفريق.. وسأرد على ما قيل في قناة الأهلي

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 00:54

كتب : FilGoal

أمير مرتضى

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك على تطورات ملف تجديد تعاقد باتريس كارتيرون المدير الفني.

ويتجهز للرد على ما قيل في قناة الأهلي ويضع أولوية له في الفترة المقبلة.

وقال أمير مرتضى: "التقي مع كارتيرون أسبوعيا 3 أو 4 مرات، اتفقنا بنسبة 99% على كل شيء معه ومرتضى منصور سيعلن عن التوقيع".

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وتابع عبر قناة الزمالك: "القوام الأساسي لن نفرط فيه، لدينا لاعبين موجودين حاليا ناجحين، ولا نعرف موقف الموسم ودرسنا كل السيناريوهات بالتفاصيل حال عودة أو إلغاء الموسم".

وأضاف" منذ قدومي ضممنا 7 لاعبين ثم 3 في سوق الانتقالات الشتوية ثم 10، سنكمل وسيحدث تدعيم ونبني للمرحلة المقبلة بلاعبين في مراكز معينة تضيف للفريق وتخلق منافسة".

وأردف "ما يطلبه كاتيرون نحاول تنفيذه وتحضيره في كل شيء".

وتطرق أمير للرد على ما جاء في قناة الأهلي: "كان في الأهلي حفلة أمس، ظهر أسلوب جديد من قناة الأهلي بعدما كانوا يقولون الصمت لغة العظماء".

وواصل "سعيد بتحرك المياة الراكدة، سأظهر عبر قناة النادي في حلقة من أجل الرد على ما قيل في قناة النادي الأهلي".

وأكمل "الأولوية لي الفترة المقبلة بجوار عملي تصعيد كوادر أخرى لمساعدتي ومساعدة النادي، محظوظ بحصولي على الفرصة وليس كافيا أنني ابن مرتضى منصور لأتواجد في منصبي".

وأتم "البعض يحزن لوجود عائلة ناجحة، هناك عائلة ساويرس ناجحة لكن هناك من لا يحب النجاح".

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