ناجي: جنش "طلع راجل" ولم يحمّلني إصابته.. ومصطفى شوبير سيُظلَم بسبب والده

استرجع أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، كواليس إصابة محمود "جنش" بقطع في وتر أكيليس.

محمود جنش النادي : الزمالك مصر

جنش كان قد تعرض لقطع في وتر أكيليس خلال معسكر مصر الإعدادي لكأس الأمم الإفريقية 2019، ليبتعد عن البطولة.

وقال ناجي عبر أون تايم سبورتس 2: "جنش (طلع راجل) ولم يحمّلني إصابته".

وأضاف: "حتى يتعرض لتلك الإصابة، يجب أن يكون مكانها ملتهبا لمدة عام كامل".

وكشف: "معي رسالة من طبيبه يخبره ألا يذهب إلى المعسكر لأن قدمه غير سليمة".

وأشاد بحارس مرمى الزمالك: "جنش حارس مرمى مكتمل، احتاج فقط إلى تحسين شخصيته وردود فعله أثناء المباريات، وقد فعل ذلك بنصيحتي فعلا لدرجة أنه لم يحتفل بالفوز على الهلال السعودي مع زملائه".

شوبير وأحمد الشناوي

وقال ناجي خلال حواره: "مصطفى شوبير سيُظلَم بسبب والده".

وأتبع: "شاهدته 1000 مرة، هو حارس مميز وشخصيته قوية".

وتطرق إلى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز: "لدي معلومات بعودة قريبة منه، انتظروه في الفترة المقبلة".

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