مصدر بـ اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على بيان الطويلة: ركوب للموجة لأغراض انتخابية ويضر بسمعة مصر

وصف مصدر باللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة البيان الذي أصدره محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، بصفته رئيسا للجنة المفوضة من الجمعية العمومية، بأنه محاولة لـ"ركوب الموجة، لأغراض انتخابية".

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه لـFilGoal.com: "نفس الأمر تكرر في بداية الموسم، ما يحدث يقلل من الدولة المصرية، لأن اللجنة الخماسية قادمة بقرار من الدولة المصرية ومن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأردف "صورتنا أمام العالم تصبح سيئة بسبب تلك التصرفات، والتي توحي أن الدولة المصرية لا تسيطر على الأمور. في أزمة كورونا، تم التوضيح أن الدولة هي صاحبة القرار الأول والوحيد فيما يخص الشأن الكروي".

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وأكمل "الطويلة يريد دخول الانتخابات المقبلة، ولذا يحاول كسب تعاطف الجمعية العمومية. تلك الفترة مادة خصبة للانتخابات".

وشدد "يريد الطويلة لعب دور البطل، نحن متابعون لما يحدث، ما يحدث يضر سمعة مصر في المحافل الدولية خاصة في فيفا".

ماذا حدث؟

أصدرت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، بيانا تدعو فيه أعضاء الجمعية بالبدء في وضع بنود خارطة طريق لمستقبل الكرة المصرية، في ظل الخلاف الشديد بين أعضاء تلك اللجنة واتحاد الكرة بسبب ما وصفته اللجنة بالتجاهل لها في العديد من القرارات.

ووجهت اللجنة خطابا إلى اللجنة الخماسية، اتهمتها بالتهرب من عقد أي اجتماع مع الجمعية العمومية، وعدم الرجوع لها فيما وصفته بالعديد من القرارات المصيرية.

اقرأ الخطاب من هنا

وتضم اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية 92 ناديا.

وضمت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في أكتوبر 2018، 258 ناديا، تم تقليصهم فيما بعد إلى 225، في ظل رغبة اللجنة الخماسية لتخفيض ذلك العدد إلى 95 ناد.

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