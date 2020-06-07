خبر في الجول - الأهلي يحافظ على قوام ألعاب الصالات الأساسي.. التجديد ينتظر اجتماع الإدارة

حسم النادي الأهلي ملف تجديد عدد من اللاعبين الأساسين بفرق ألعاب الصالات على مستوى الرجال والسيدات.

وتم الاتفاق بين الأهلي عن طريق رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي واللاعبين على كافة التفاصيل وفي انتظار تصديق مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

وكان FilGoal.com قد تواصل مع رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في أبريل الماضي وأكد بداية التفاوض على تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي تعاقداتهم بنهاية الموسم الجاري. (من هنا)

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعه التقليدي يوم الثلاثاء وسيتم مناقشة أمور التجديد في تلك الجلسة إن لم تتأجل.

وعلم FilGoal.com مصير اللاعبين المنتهية تعاقدهم حتى كتابة السطور التالية وهي كالآتي:

كرة الطائرة:

نجح فريق الأهلي على مستوى الرجال الوصول لاتفاق مع أغلب لاعبيه.

إذ اتفق الأهلي على تجديد تعاقد كل من أحمد قطب ومحمد عادل وعبد اللطيف عثمان ويعتبروا من قوام الفريق الأساسي.

وعلم FilGoal.com أن التجديد على الأرجح بالنسبة لقطب وعادل سيكون لمدة موسمين فقط بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المادية.

أما بالنسبة لعبد اللطيف عثمان فسيكون التجديد لمدة موسم واحد فقط وبعدها يقرر اللاعب ما إذا كان سيعتزل أم يتفاوض على التجديد أو الرحيل.

وبذلك يتبقى لفريق الأهلي محمد عبد المنعم الذي ينتهي تعاقده هو الآخر بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن تأخر تجديد محمد عبد المنعم بسبب وقف النشاط وعدم وضوح الرؤية.

ومن المقرر أن تجمعه جلسة مع محمد مصيلحي المدير الفني للفريق والمتمسك باستمرار منعم مع الفريق والذي يرى أن تجديده ما هو إلا مسألة وقت.

أما على مستوى السيدات فنجح الأهلي في تجديد قوته الضاربة بالاتفاق مع الثنائي آية الشامي وفريدة العسقلاني.

ويعتبر الثنائي الأكثر تميزا على الأخص في البطولات الإفريقية إذ حصدت آية الشامي على جائزتي أفضل لاعبة وأفضل إرسال في بطولة إفريقيا للأندية بينما حصلت فريدة على جائزة أفضل حائط صد.

وتم الاتفاق بين الأهلي واللاعبتين على تجديد التعاقد لمدة موسمين وحتى صيف 2022.

وينتظر الأهلي قرار استئناف النشاط الرياضي من عدمه خلال الفترة المقبلة.

كرة السلة:

لم يصل الأهلي إلى أي اتفاق حتى اللحظة لتجديد تعاقد اللاعبين المنتهي تعاقدهم على مستوى الرجال.

وينتهي تعاقد كل من رامي جنيدي ومحمد عدلي وهالة مصطفى وثريا محمد ومنار إيهاب مع فرق السلة.

وعلم FilGoal.com أن رامي جنيدي ينتظر قرار الاتحاد المصري لكرة السلة بشأن استكمال البطولات أو إلغائها.

وينتظر جنيدي اتضاح الرؤية خلال الفترة المقبلة ليتخذ قراره النهائي بشأن مصيره والحديث عن التجديد من عدمه.

وعلى مستوى السيدات نجح الأهلي في الوصول لاتفاق مع ثريا محمد نجمة الفريق، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن منار إيهاب.

أما هالة مصطفى فقررت الانتظار لبحث العروض المقدمة إليها وأبرزهم من الدوري اليوناني، وتنتظر هالة المناقشة مع وكلائها قبل اتخاذ قرار بالتجديد أو الرحيل.

كرة اليد:

لم يصل الأهلي لأي قرار نهائي بخصوص التجديد أو التعاقدات الجديدة بسبب نظام الاتحاد المصري.

وينص نظام الاتحاد المصري بحصول كل نادي على استمارات للتجديد أو التعاقدات الحديثة بعد نهاية الموسم الجاري.

ولم يصدر الاتحاد المصري قراره حتى الآن بشأن الموسم في انتظار قرار وزير الرياضة ومجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.

ويتفاوض الأهلي مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد يوسف معرف المحترف التونسي في الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وسيناقش الأهلي مصير اللاعب سواء بالاستمرار أو الرحيل، خاصة أنه يملك مواطنه إسكندر زايد منذ يناير الماضي.

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