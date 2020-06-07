اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لـ اتحاد الكرة: أظهرتم الكثير من عدم الاحترام.. نرفض الاجتماع بكم

أصدرت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، بيانا تدعو فيه أعضاء الجمعية بالبدء في وضع بنود خارطة طريق لمستقبل الكرة المصرية، في ظل الخلاف الشديد بين أعضاء تلك اللجنة واتحاد الكرة بسبب ما وصفته اللجنة بالتجاهل لها في العديد من القرارات.

ووجهت اللجنة خطابا إلى اللجنة الخماسية، اتهمتها بالتهرب من عقد أي اجتماع مع الجمعية العمومية، وعدم الرجوع لها فيما وصفته بالعديد من القرارات المصيرية.

وأتى خطاب اللجنة المفوضة، التي يرأسها رئيس نادي النجوم محمد الطويلة، إلى اللجنة الخماسية، كالتالي..

وأخيرا وبعد أن فاض الكيل .. تعالوا لنرفع شعار المرحلة، بيدي لا بيد عمرو.

نعم لقد فاض الكيل، فقد انقضت 9 أشهر من مدة تعيين اللجنة الخماسية من قبل فيفا، والنتيجة كما ترون، لقد ضاعت سنة من عمر كرة القدم المصرية وللأسف ، فالسيارة ترجع الي الخلف.

لذلك فإنني أدعو السادة أعضاء اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية، والساري تكليفها حيث لم تعقد أي جمعية عمومية منذ تفويضها لنا، والسادة القامات الكبيرة بالجمعية العمومية، أدعوكم بالبدء في اتخاذ اللازم بالمشاركة في وضع بنود خارطة طريق بإسم الجمعية العمومية وذلك للعمل خلال الأيام القليلة القادمة بالتقدم بها بإسم الجمعية العمومية.

نعم لقد سأمنا المماطلة وعدم التقدير اللازم من جانبهم تجاه قامات الجمعية العمومية وخلال تلك الأيام القليلة القادمة والى أن ننتهي من وضع بنود خارطة طريق الجمعية العمومية ، فاسمحوا لي بأن أوجه رسالتي التالية للسادة أعضاء اللجنة الخماسية ، السادة أعضاء اللجنة الخماسية مع اقتراب موعد نهاية فترة تعيينكم نهاية الشهر القادم.

وبالإشارة إلى تهربكم الدائم والمتعمد من عقد أي اجتماع مع الجمعية العمومية وأظهرتم الكثير من عدم الاحترام لأعضائها مرات عديدة ، وتماديتم في تجاهل الرجوع للجمعية العمومية في قرارات مصيرية كثيرة منها تقليص أعداد أعضاءها ودون الرجوع ولو بالاستشارة الى رأي أصحاب الشرعية في تغير قواعد العضوية ، فربما كان لدينا طرق أخرى غير التي اتبعت في غفلة من خلال مسابقة كأس مصر ولقد تعددت مماطلاتكم في الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية بصفة رسمية وبتعمد غير مقبول.

اليوم نقول لكم إننا نحن الذين نرفض الاجتماع معكم في ظل استمراركم في انتهاج أسلوب المراوغة وتعتيم القرارات التي تتخذونها ، لذلك فإن الجمعية العمومية سوف تعطيكم فرصة لمده أسبوع واحد فقط كي تعلنوا أنتم عن كل نواياكم بوضوح وشفافية وبلا مراوغة وبجدول زمني بخطواتكم وتفرجون عن المعلومات الخاصة بمقترحات تعديلات اللائحة بينكم وبين مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والموضوعات الخاصة بالتطوير وهو ما تم تعيينكم من أجله.

وفي حال عدم البدء في هذه المطالب المشروعة للجمعية العمومية ، فسوف نقوم نحن أعضاء الجمعية العمومية بطرح خارطة طريق نابعة من أعضاء الجمعية العمومية وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، وسوف نتصدى لأي محاولة للإنقاص من وزن ودور الجمعية العمومية ، ولن نسمح بأن تُفرض علينا وصاية جديدة يمكن أن تضيع علينا سنة أخرى من الجمود.

هذه رسالتنا إليكم وأتمني أن تعلموا أن الجمعية العمومية جادة وقادرة على إثبات حقوقها أمام كافة الجهات وفي طليعتها مؤسسة الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتضم اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية 92 ناديا.

وضمت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في أكتوبر 2018، 258 ناديا، تم تقليصهم فيما بعد إلى 225، في ظل رغبة اللجنة الخماسية لتخفيض ذلك العدد إلى 95 ناد.

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