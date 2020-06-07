مصيلحي: كان هناك توافق بين الأندية على تتويج الأهلي بالدوري ومرتضى لم يمانع في البداية

تحدث محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري في ملفات عديدة تخص مصير بطولة الدوري للموسم الجاري وانتخابات اتحاد الكرة.

صرح مصيلحي عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "الدوري توقف منذ 12 مارس أي ما يقرب من 3 أشهر، وقيل إن التدريبات سوف تستأنف في الأول من يونيو، لكن لم يصلنا أي إخطار رسمي حتى الآن".

وأضاف "كلنا نتمنى زوال الغمة، والدوري يُستكمل إذا قررت الدولة بإجراءات احترازية احترافية على كافة المستويات، وأنا على تواصل دائم مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية".

وأشار "أسمع ما يتردد لماذا لا يعود الدوري المصري مثل الألماني؟ وما الفارق بيننا وبين الأجانب؟ لكن من هذا المنطلق فإن رئيس الوزراء الفرنسي ألغى الدوري وتوج باريس سان جيرمان باللقب وتم اعتماد الهابطين، لكن ثارت أزمة بين الأندية الهابطة وتقدمت بشكاوى عديدة".

واستطرد "الأهلي يبتعد بفارق بشكل كبير عن المقاولون العرب أقرب منافسيه، من الممكن القول بأن المشوار ما زال طويلًا ولكن هذا الأهلي".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

وأكد رئيس نادي الاتحاد "لا نمانع اعتماد الترتيب الحالي كباقي الدول، وفي النهاية القرار للأندية، فمن الظلم أن فريق صرف اموالا، وبذل مجهودًا للتواجد في المربع الذهبي، ثم نلغي الموسم ونعتمد على جدول ترتيب الموسم الماضي، حسم هذا الأمر صعب للغاية، لذا يجب على اتحاد الكرة أن يجتمع بالأندية سواء الآن أو فيما بعد.. من الممكن أن تتراجع الأندية عن رغبتها في إلغاء الدوري حال عقد اجتماع مشترك مع اتحاد الكرة ووزير الرياضة".

وواصل محمد مصيلحي "قرار إدارة نادي الاتحاد بخصوص عودة الدوري من عدمه لا يتوقف على علاقتنا بالأهلي أو الزمالك، هناك تواصل بين الأندية وهناك أكثر 14 ناديًا أرسلوا خطابات رسمية للمطالبة بإلغاء الدوري، كما كان هناك توافق على تتويج الأهلي باللقب، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لم يكن يمانع ذلك في بداية الأمر".

وتطرق محمد مصيلحي للحديث عن ملف آخر، قائلا "أؤيد أن تكون انتخابات اتحاد الكرة على مقعدي الرئيس والنائب، حتى لا يتكرر اللغط الذي حدث من قبل، كما أنني أؤيد تطبيق بند الثماني سنوات، على أن تطبق اللائحة بدءً من يوم اعتمادها".

ولفت "مدة عمل اللجنة الخماسية تنتهي في الأول من يوليو، ولذلك يجب الالتزام بهذا الأمر وعدم الالتفاف على القوانين المصرية، ويتم عمل انتخابات جديدة لاتحاد الكرة".

وأتم تصريحاته "لا توجد مشكلة في أن تكون مدة المجلس الجديد لاتحاد الكرة سنة واحدة، يُمكن عمل الانتخابات في أحد الاستادات ويدخل كل عضو من الجمعية العمومية وحده للإدلاء بصوته".

طالع أيضا

كلوب: لن نهتم بما يقول الناس لو احتفلنا باللقب في الموسم المقبل

بونوتشي: انتقالي لميلان كان قرارا سيئا

رئيس الأرجنتين: فلننتظر ونشاهد ميسي

ميدو ينتقد إقحام أبناء لاعبين سابقين في "حرب" كروية

مرتضى يعقب على "ضم حسام عاشور"

فاروق جعفر يكشف قيمة عقد نجله في الزمالك