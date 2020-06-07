تقرير مغربي: هل يسير أوناجم على خطى أزارو وينتقل إلى السعودية؟

قد ينتقل محمد أوناجم جناح الزمالك إلى السعودية على سبيل الإعارة على خطى مواطنه المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي، وفقا لصحيفة المنتخب المغربية.

محمد أوناجم النادي : الزمالك الزمالك

وكان أزارو قد انتقل إلى الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة المنتخب أن هناك أخبارا متناقضة بخصوص مستقبل أوناجم مع الزمالك وعدم حسم مصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وأوضح التقرير أن أوناجم قد يسلك نفس مسار أزارو حال زاد عدد المحترفين الأجانب في الزمالك.

وانتقل أوناجم إلى الزمالك الموسم الماضي لمدة ثلاثة مواسم قادما من الوداد المغربي رفقة مواطنه أشرف بنشرقي.

وأشار التقرير إلى وجود اهتمام من فريق الوحدة السعودي بضم محمد أوناجم ولو على سبيل الإعارة.

وكشف التقرير أن أوناجم إذا شعر برغبة الزمالك في التعاقد مع محترفين أجانب في ظل ارتباطه بعقد لمدة 3 مواسم فسيكون الأقرب هو الانتقال إلى الوحدة.

وشدد تقرير صحيفة المنتخب أن انتقال أزارو إلى الاتفاق في سوق الانتقالات الشتوية منحه متنفسا جديدا للتخلص من ضغوطات ومشاكل المعاناة التي فرضها علي ريني فايلر المدير الفني للأهلي.

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