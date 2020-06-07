مصدر بـ اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على اقتراح "إلغاء الموسم المقبل".. ومصير المشاركات الإفريقية

نفى مصدر في اتحاد الكرة المصري، التفكير في إلغاء الموسم المقبل، واستمرار الموسم الجاري في محله.

وقال المصدر لـFilGoal.com إن تلك الفكرة غير مطروحة، شارحا: "لو استحالت عودة النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا، سيتم إلغاء الموسم الجاري بكل تفاصيله".

وشرح "في عام 1990 ألغي الموسم دون بطل أو هبوط، وكذلك في 2012، الأمر حدث أكثر من مرة".

وكشف "هناك مقترح، بأنه لو استحالت عودة الدوري، سنستأنف النشاط الكروي بمسابقة كأس مصر الخاصة بالموسم الجاري بداية من الأول من أغسطس وحتى الـ15 من أغسطس، وبعدها نبدأ الموسم الجديد من الدوري".

في هذه الحالة، من يشارك إفريقيا الموسم المقبل؟

هنا أجاب المصدر "في حال إلغاء الدوري، سنلجأ للموسم السابق في تحديد المراكز، ونبني عليه المشاركة الإفريقية".

وأنهى الأهلي دوري الموسم الماضي بطلا، وتلاه الزمالك بطل كأس مصر وصيفا، وشاركا في دوري أبطال إفريقيا، فيما شارك بيراميدز (وصيف كأس مصر وثالث الدوري) في الكونفدرالية، ومعه المصري رابع الدوري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

أما الموسم الجاري، فيتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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