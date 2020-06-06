رسالة إنفانتينو للاتحادات الأهلية: كل دولة أدرى بظروفها.. وصرنا أقرب لتقديم حل بخصوص المباريات الدولية

شدد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن "كل دولة، وكل رئيس اتحاد أهلي، أدرى بظروف بلاده" بخصوص رجوع نشاط كرة القدم، وتدابير الاستئناف من عدمها.

وبعث إنفانتينو برسالة مصورة لرؤساء الاتحادات الأعضاء في فيفا حول العالم قائلا: "بداية، أتمنى لكم السلامة، رغم بعدنا عن بعضنا البعض نظل فريقا واحدا ومعا نساند الذين يعانون في هذه الأوقات الصعبة (بسبب فيروس كورونا)".

وأردف "أود أن أشكر مكتب مجلس فيفا على عمله في الشهرين الماضيين. كلنا رأينا توصيات اللجنة الطبية في فيفا لمساندة خارطة طريق استئناف كرة القدم، مع وضع الأولوية الكبرى للصحة العامة".

وأكمل "إجراءات مثل الـ5 تغييرات، لحماية صحة اللاعبين، تم اتخاذها، لأننا نريد الحفاظ على الصحة العامة وكذلك صحة كل المشاركين في نشاط كرة القدم".

وأكد "نثق في حكمتكم، مع دولكم، في القرارات التي اتخذتوها، أو ستقومون باتخاذها، مع وضع توصيات منظمة الصحة العالمية في الحسبان، وتوصيات فيفا كذلك".

وأوضح "كرة القدم تعود، ومعها آمال للمستقبل، ومع ذلك نتفهم كل القرارات الصادرة عنكم بكل أشكالها. فيفا يساند كل الاتحادات الأهلية، لأنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، كل دولة لها حل يناسبها وأنتم الأقدر على وضع ذلك الحل".

وشدد "يجب أن يكون هناك مكانا للجمهور، بدون جمهور كرة القدم ليست مثلما كانت، لكن لابد من الصبر، وسنعمل على التغلب على الوضع الحالي لرجوع الجمهور بالشكل الصحيح والآمن".

واستدرك "رجوع الدرجات الأولى للأندية كان مهما، لكن يجب أن ننظر بعين الاهتمام لمنافسات المنتخبات الدولية، والسيدات، والدرجات الأدنى، نعمل على حلول في ذلك الشأن لنقدمها لمجلس فيفا في الأسابيع المقبلة".

وأوضح "نحن أقرب الآن لتقديم حل يناسب تحديات الجميع واحتياجاتهم بشأن أجندة المباريات الدولية الخاصة بالمنتخبات".

وأكمل مشيدا بجو النقاش الذي وصفه بالصحي: "مستقبل فيفا يجب أن يناقش مع أعضاء فيفا، ولى زمن اتخاذ القرارات في غرف مغلقة، يجب أن نسمع آراء الأعضاء في أمور مثل الأجندة والمسابقات وتقليل المباريات التي يخوضها اللاعبين كل موسم، وتنظيم مسابقات في المستقبل بين القارات لأن كرة القدم صارت أكثر عولمة من ذي قبل".

وكشف "سمعنا مناقشات رائعة عن وضع حدود للرواتب وصفقات الانتقال، أنا في صف وضع قوانين أكثر صرامة ماليا، ليس للصفقات فقط بل لكل مصروفات كرة القدم بشكل عام".

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