في الجول يكشف سبب إصرار اتحاد الكرة على استكمال كأس مصر "بسبب الجمعية العمومية"

"لا يمكن إلغاء بطولة كأس مصر لأنها مرتطبة بالجمعية العمومية". هكذا صرح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مساء أمس السبت تليفزيونيا.

FilGoal.com يوضح لكم الرابط بين بطولة كأس مصر، والجمعية العمومية لاتحاد الكرة. ولماذا يُصر الاتحاد على استكمال المسابقة أيا كان توقيت عودتها.

أعضاء اللجنة الخماسية سبق لهم التصريح في وقت سابق أكثر من مرة، برغبتهم في تقليل عدد من يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية، لأنهم على حد قولهم "لا يمكن أن يستوي قيمة صوت فريق مثل الأهلي أو الزمالك، مع مركز شباب في الدرجة الثالثة أو الرابعة مع كامل الاحترام لهم".

فكرة اتحاد الكرة هي تقليل عدد الأندية أعضاء الجمعية العمومية من 225 نادي إلى 95 ناد فقط.

وكيف يجري ذلك؟

ستكون عضوية الجمعية العمومية للفرق خارج الدوريين الممتاز (أ) والممتاز (ب) معتمدة على نظام من النقاط تقوم على تقييم سنوي، يجريه المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وفق قواعد محددة.

حصل FilGoal.com على نُسخة من لائحة اتحاد الكرة الجديدة للجمعية العمومية، وتقول الشروط فيها ما يلي.

1-الأندية المشاركة في الدوريين الممتاز (أ) والممتاز (ب)، يكونوا أعضاء في الجمعية العمومية بشكل تلقائي.

2-بخلاف تلك الأندية، فيحتاج كل فريق إلى 50 نقطة للحصول على عضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

3-الأندية التي لا تحصل على النقاط الـ50 يحق لها المشاركة في كل المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة بشكل طبيعي.

كيف تٌحتسب تلك النقاط؟

-30 نقطة للمشاركة في دوري القسم الثالث المصري.

-20 نقطة للمشاركة في كأس مصر. (تحصل الفرق على نقاط المشاركة في كأس مصر وقت بلوغ دور الـ32 حسب شروط المسابقة).

-20 نقطة للمشاركة في أيا من المسابقات التالية:

دوري أو كأس الكرة النسائية بالنسبة للقسم الأول.

دوري أو كأس القسم الأول لكرة الصالات.

دوري أو كأس القسم الأول للكرة الشاطئية.

-10 نقاط للفريق الذي يمتلك لاعب أو أكثر، شارك في المنتخب الوطني خلال سنة التقييم.

-10 نقاط للأندية المشاركة في مسابقة الناشئين التابعة للفرع، بشرط التسجيل في بطولتين للناشئين على الأقل، واستكمال المسابقة.

-10 نقاط للأندية المشاركة في مسابقات الجمهورية للقطاعات.

-اتحاد الكرة استبعد ثلاثة أندية من الجمعية العمويمة للعام الجاري بسبب عدم توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الرياضة الجديد، وهم (غزل المحلة – غزل شبين - جينيس).

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نعود للسؤال الأهم، ما التأثير السلبي لإلغاء كأس مصر؟

سبق وقلنا بأن عضوية الجمعية العمومية ستكون وفق نقاط التقييم للفرق. وقلنا أيضا أن المشاركة في كأس مصر تعني الحصول على 20 نقطة من أصل 50 مطلوبين للحصول على عضوية الجمعية العمومية، فيما المشاركة في كأس مصر تعني الحصول على 30 نقطة.

مجرد المشاركة في دوري القسم الثالث يعني حصول الفريق على 30 نقطة، أما المشاركة في كأس مصر لا تحتسب سوى بوصول الفريق إلى دور الـ32 للحصول على 20 نقطة.

بالتالي.. إلغاء كأس مصر في الوقت الحالي سيعني إلغاء نتائج البطولة نهائيا. ما يعني عدم إمكانية تطبيق تلك اللائحة، وبالتالي الرجوع إلى اللائحة القديمة جبرا، والتي تكون الجمعية العمومية فيها بعدد 225 ناديا.

حسب اللائحة الجديدة وتقييم هذا العام، ستكون الفرق أعضاء الجمعية العمومية كالتالي:

ملحوظة: تم استبعاد 3 أندية (غزل المحلة – غزل شبين - جينيس) ليكون العدد النهائي 95 نادي.

بطولة كأس مصر وصلت لدور الـ16 قبل توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. كل مباريات هذا الدور لٌعبت إلا مباراتي الأهلي مع الترسانة، والزمالك مع سموحة.

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