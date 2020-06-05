مسؤول سابق في برشلونة يحذر يوفنتوس من التعاقد مع أرتور

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 18:24

كتب : FilGoal

أرتور - برشلونة

حذر جوسيب ماريا مانجيلا مسؤول سابق عن التعاقدات في برشلونة، يوفنتوس من التعاقد مع البرازيلي أرتور معللا بأنه "ليس جيدا بشكل كافي".

أرتور

النادي : برشلونة

ميراليم بيانيتش

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس
برشلونة

جوسيب ماريا سبق له أن ساهم في انضمام خريستو ستويشكوف وروماريو ودييجو مارادونا وليونيل ميسي إلى برشلونة.

وقال الإسباني لصحيفة توتو سبورت الإيطالية: "أرتور ليس جيدا بشكل كافي ليصبح أساسيا في تشكيل برشلونة".

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وتابع "كيكي سيتييين أشركه في 4 مباريات فقط ومنح النادي الضوء الأخضر لبيعه، هذا سيجعله يفهم أن النادي يريد الاستغناء عنه".

وواصل "إذا بقى، سيكون واحدا من العديد، وإذا رحل لن يبكى عليه أحدا".

أرتور رفض الانتقال لـ يوفنتوس في صفقة تبادلية مع البوسني ميراليم بيانيتش في وقت سابق (طالع التفاصيل).

وتطرق للحديث عن بيانيتش قائلا: "إنه لاعب ممتاز مع مشكلة واحدة، برشلونة لديه 6 لاعبين تخطوا سن الـ 30، ولا يمكنك إضافته لهم لأن المسابقات طويلة ومتعبة".

وأتم "لذلك العامل البدني عليه عامل كبير للغاية".

وظهرت تقارير أيضا تفيد بأن الفرنسي عثمان ديمبيلي رفض الدخول في صفقة تبادلية من أجل انضمام البوسني لصفوف يوفنتوس (طالع التفاصيل).

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