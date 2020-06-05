الاعتداء على حافلة بنفيكا وإصابة لاعبين

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي أن حافلته تعرضت لاعتداء يوم الخميس بعد انتهاء مباراة الفريق أمام تونديلا والتي انتهت بالتعادل صفر-صفر.

وقال النادي في بيان رسمي إن الاعتداء تسبب في إصابة اللاعبين جوليان فيجل وأندريا زيفكوفيتش اللذين نقلا إلى مستشفى.

وفوت بنفيكا فرصة الانفراد بالصدارة بعدما خسر بورتو يوم الأربعاء أمام فاماليكاو ليظل الأولان على قمة ترتيب الدوري ورصيد كل منهما 60 نقطة.

والمباراة هي الأولى لبنفيكا بعد استئناف الدوري البرتغالي الذي توقف في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتجمع جمهور للفريق خارج ملعب دا لوش أثناء المباراة.

ويحل بنفيكا ضيفا على بورتيمينينسي يوم الأربعاء في الجولة 26 من البطولة.

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