موندو تكشف 3 أسباب دفعت أرتور ميلو لرفض عرض يوفنتوس

السبت، 30 مايو 2020 - 12:37

كتب : FilGoal

أرتور - برشلونة

كشفت موندو ديبورتيفو، ثلاثة أسباب دفعت أرتور ميلو لاعب الوسط البرازيلي لرفض الرحيل عن برشلونة والانتقال إلى يوفنتوس.

أرتور ميلو كان مرتبطا بالانتقال إلى يوفنتوس، ضمن صفقة انضمام ميراليم بيانتش لاعب وسط يوفنتوس إلى برشلونة، قبل أن يعلن اللاعب رفضه التواجد في الصفقة التبادلية.

وحسب الصحيفة الكتالونية، فإن أسباب أرتور ميلو الثلاثة كالتالي:

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1-يرى أرتور في نفسه مطابقا لطريقة لعب برشلونة. ولا يريد الرحيل عن الفريق قبل تحقيق النجاح هنا.

2-أرتور وعائلته تأقلموا في مدينة برشلونة. واللاعب يؤمن بأن رحيله عن الفريق سيكون بمثابة خطوة للخلف، حتى لو كانت وجهته إلى يوفنتوس.

3-أرتور يرى الدوري الإسباني أكثر ملائمة لأسلوبه في اللعب عن الدوري الإيطالي.

أرتور ميلو انضم إلى برشلونة قبل بداية الموسم الماضي، قادما من فريق جريميو البرازيلي.

صاحب الـ23 عاما حقق بطولتان مع برشلونة حتى الآن، بواقع الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

ويملك أرتور ميلو 20 مباراة دولية رفقة منتخب البرازيل، وكان أحد أفراد قائمة راقصي السامبا في كأس العالم 2018.

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