مودريتش يروي: رونالدو كاد يبكي بسبب مورينيو.. لولانا لاشتبكا

بالنسبة لـ"سبيشال وان"، على كل لاعب القيام بدوره على أكمل وجه في الملعب، وبالنسبة لـ"الدون"، فهو نجم الفريق وعليه أن يحظى بحرية تامة ليصنع الفارق أمام المنافس.

وهنا نشبت الأزمة التي رواها لوكا مودريتش في سيرته الذاتية حين كان جوزيه مورينيو مدربا لريال مدريد ونجم الفريق الأول هو كريستيانو رونالدو.

ونشرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية مقتطفات من السيرة الذاتية لمودريتش والتي عنوانها "في طريقي الخاص"، حكى فيها الكرواتي تفاصيل الخلاف الحاد الذي نشب بين البرتغاليين.

وكتب مودريتش "تفاجأت بغضب مورينيو، كنا متقدمين بنتيجة 2-صفر في الكأس، لكن رونالدو لم يتتبع المنافس أثناء تنفيذ رمية تماس وجوزيه كان غاضبا. الثنائي تشاجر كثيرا في الملعب".

وأضاف لاعب ريال مدريد "بين الشوطين، في غرفة الملابس، رأيت رونالدو حزينا، يكاد يبكي. قال: أبذل قصارى جهدي ويستمر في انتقادي. ثم جاء مورينيو يبحث عنه، طلب التحلي بالمسؤولية خلال المباراة".

وأتم "كلاهما كانا في قمة الغضب، ولولا تدخلنا لتطور الشجار إلى ما أبعد من ذلك".

رحل مورينيو عن قلعة سانتياجو برنابيو في 2013 ليبدأ خليفته كارلو أنشيلوتي مشوار العاشرة، قاد رونالدو الفريق الملكي للتتويج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات بعد حقبة سبيشال وان.

إحدى أصعب المباريات التي تجاوزها ريال مدريد ليفوز باللقب في 2018 كانت ضد يوفنتوس، الفريق الإسباني تخلف في ملعبه بثلاثة أهداف دون رد قبل أن تنقذه ركلة جزاء.

وروى مودريتش "حين يكون ريال مدريد هو الذي يلعب، تكون الاعتراضات أقوى. حقيقة، العقاب كان قاسيا وكنت متأسفا لأرى (جيانلويجي) بوفون يتصرف بهذه الطريقة".

كانت المباراة في طريقها إلى الشوطين الإضافيين قبل أن يتدخل مهدي بن عطية على لوكاس فازكيز ليحتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر ركلة جزاء لريال مدريد.

اعترض لاعبو يوفنتوس بشدة ونال القائد بوفون البطاقة الحمراء. تقدم رونالدو وسجل بنجاح لينقذ مسيرة ريال مدريد الذي واصل المشوار إلى أن توج باللقب رقم 13.

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