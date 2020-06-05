مصدر من اتحاد السلة يوضح لـ في الجول حقيقة تتويج الزمالك بالدوري حال إلغاء الموسم

هل يتوج الزمالك بلقب الدوري لكرة السلة في حالة إلغاء الموسم؟ سؤال يطرح نفسه بقوة تزامنا مع توقف النشاط الرياضي منذ ثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا.

تاريخيا، توج الاتحاد السكندري مرتين بلقب الدوري المصري لكرة السلة لمجرد أنه حامل لقب البطولة وبسبب إلغاء المسابقة لأي سبب كان. الزمالك أيضا سبق له التتويج باللقب مرة بنفس الطريقة.

هل يتكرر الأمر هذا الموسم مع الزمالك؟ هذا ما أجاب عنه مصدر داخل الاتحاد المصري.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "بداية لا يوجد أي نص في لائحة دوري السلة يقول بأن إلغاء الدوري يعني تتويج حامل اللقب بالبطولة".

وأضاف "في المقابل لقد توج الاتحاد السكندري والزمالك بألقاب دوري اعتبارية بالفعل بسبب إلغاء المسابقة".

المصدر واصل "نظام المسابقة وقت هذا التصرف كان كدوري بنقاط، لكن حاليا نظام المسابقة تغير منذ الموسم الماضي وأصبح بـ نهائيات مثل NBA".

إذا كان قرار الاتحاد إذا بعدم احتساب اللقب لأي فريق في حالة الإلغاء، فهل سيلغي اتحاد السلة كل البطولات الاعتبارية أيضا؟

هنا قال المصدر "لا يمكن للمجلس الحالي إلغاء أي قرار للمجالس السابقة، احتراما لكل مجالس إدارة اتحاد السلة السابقة".

المصدر واصل "أريد القول بأن دوري السلة لن يلغى من الأساس. لدينا الخطة لاستكمال المسابقة مهما تأخر تاريخ العودة".

وأتم "كنا الاتحاد المصري الوحيد الذي استكمل المسابقة وقت ثورة يناير 25 يناير ولم نلغ الموسم. وهذا الموسم أيضا لدينا الخطة لإكمال المسابقة قبل بداية الموسم التالي حتى لو استأنفنا النشاط في 2021".

كان الاتحاد السكندري قد تأهل إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة بعد التغلب على الزمالك في نصف النهائي، فيما لم تنته بعد مباريات الأهلي مع الجزيرة لتحديد المتأهل الثاني إلى المباراة النهائية.

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