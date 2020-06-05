بي بي سي: تمت.. فيرنر إلى تشيلسي

كشفت هئية الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن حسم نادي تشيلسي لصفقة ضم تيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبزيج.

تيمو فيرنر النادي : لايبزج تشيلسي

وقالت بي بي سي "الاتفاق تم بالفعل. تشيلسي توصل لاتفاق مع ريد بول لايبزيج لضم تيمو فيرنر المهاجم الألماني للفريق خلال فترة الانتقلات الصيفية".

ليفربول ارتبط بضم تيمو فيرنر في وقت سابق، لكن بي بي سي وعلى عدهدتها تؤكد انسحاب ليفربول من الصفقة تماما.

وسيكون فيرنر ثاني صفقات تشيلسي الصيفية بعدما ضموا حكيم زياش النجم المغربي من أياكس مقابل 37 مليون استرليني بالفعل.

تشيلسي أيضا أعلن تمديد تعاقد أوليفيه جيرو المهاجم الفرنسي للفريق لمدة موسم في وقت سابق.

تيمو فيرنر انضم إلى لايبزيج عام 2016 قادما من شتوتجارت.

صاحب الـ24 عاما شارك هذا الموسم في 40 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 31 هدفا وصنع 12 آخرين.

ويملك فيرنر 29 مباراة دولية رفقة منتخب ألمانيا. سجل فيهم 11 هدفا.

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