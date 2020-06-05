رسميا – الكشف عن جدول أول 3 جولات بعد استئناف الدوري الإنجليزي

كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي عن مواعيد أول ثلاث جولات من البطولة بعد استئنافها.

وتأكد بشكل رسمي، عودة المسابقة يوم 17 يونيو الجاري. إذ ستعود المسابقة بمباراتي أستون فيلا مع شيفيليد يونايتد (7 مساء)، ثم مانشستر سيتي مع أرسنال (9.15 مساء) في نفس اليوم على الترتيب. المباراتان مؤجلتان.

الجولة الـ30

وتبدأ الجولة الـ30 يوم الجمعة، والموافق 19 يونيو الجاري.

نورويتش سيتي سيستضيف ساوثامبتون (7 مساء)، وتوتنام يواجه مانشستر يونايتد (9.15 مساء).

يوم 20 يونيو سيشهد 4 مباريات. البداية بلقاء واتفورد مع ليستر سيتي (1.30 مساء)، ثم برايتون يواجه أرسنال (4 مساء)، ووست هام يلاقي ولفرهامبتون (6.30 مساء)، ويختتم اليوم بلقاء بورنموث مع كريستال بالاس (8.45 مساء).

أما يوم 21 يونيو، فيلتقي نيوكاسل مع شيفيلد يونايتد (3 مساء)، ثم يلعب أستون فيلا مع تشيلسي (5.15 مساء).

ويختتم اليوم بدربي الميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول (8 مساء).

وسيكون ختام الجولة بلقاء مانشستر سيتي مع بيرنلي يوم 22 يونيو (9 مساء).

🔴 مواعيد مباريات ليفربول الـ 3 القادمة في الدوري الإنجليزي، بعد استئناف المسابقة 🏟 pic.twitter.com/aRbFaMA7Il — Filgoal (From 🏠) (@FilGoal) June 5, 2020

الجولة الـ31

وعلى الفور تبدأ الجولة الـ31 في اليوم التالي يوم 23 يونيو.

المباراة الأولى ستكون بين ليستر سيتي وبرايتون (7 مساء)، ثم يلعب توتنام مع وست هام (9.15 مساء).

ويوم 24 يونيو، تقام 5 مباريات. في السابعة مساء يلعب مانشستر يونايتد مع شيفيلد يونايتد، نيوكاسل يواجه أستون فيلا. ونورويتش يواجه إيفرتون، وولفرهامبتون مع بورنموث.

ويختتم ليفربول اليوم بمواجهة كريستال بالاس (9.15 مساء). لقاء قد يشهد تتويج الأول باللقب.

وتختتم الجولة يوم 25 يونيو بثلاث مباريات. بيرنلي مع واتفورد (7 مساء)، ثم ساوثامبتون يواجه أرسنال (7 مساء)، وأخيرا تشيلسي مع مانشستر سيتي (9.15 مساء) في قمة الجولة.

_ _ _

الجولة الـ32

وأخيرا، تبدأ الجولة الـ32 يوم 27 يونيو بعد راحة ليوم واحد.

بداية الجولة ستكون بمباراة أستون فيلا مع ولفرهامبتون (1.30 مساء).

وفي اليوم التالي، الأحد 28 يونيو. يلتقي واتفورد مع ساوثامبتون (5.30 مساء).

ثم مباراة واحدة أيضا في اليوم التالي، الإثنين 29 يونيو. كريستال بالاس سواجه بيرنلي (9 مساء).

ومباراة يوم 30 يونيو بين برايتون ومانشستر يونايتد (9.15 مساء).

وباقي مباريات الجولة تقسم على يومين. يوم 1 يوليو 4 مباريات. في السابعة مساء يلعب أرسنال ونورويتش سيتي، بورنموث مع نيوكاسل، وإيفرتون مع ليستر سيتي.

ثم مباراة وست هام مع تشيلسي (9.15 مساء) في ختام مباريات اليوم.

وتختتم الجولة يوم 2 يوليو بمباراتين. الأولى بين شيفيلد يونايتد وتوتنام (7 مساء)، ثم يلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول (9.15 مساء) في قمة الجولة.

الدوري الإنجليزي متوقف منذ نصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري برصيد 82، وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويحتاج الحُمر لست نقاط فقط، كي يضمن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي رسميا.

video:1

طالع أيضا

قرار مفاجئ من حسام عاشور

الزمالك: ملف قضية نادي القرن شبه مكتمل

ريكو: كانت هناك حملة ضدي وأنا لاعب في الزمالك

3 إصابات بكورونا في اتحاد الكرة

العين يرد على أخبار تفاوضه مع باهر المحمدي

أبو تريكة ووائل جمعة يرويان قصة غرفة الفئران