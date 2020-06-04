ليكيب: ديمبيلي لن ينتقل لـ يوفنتوس الخميس، 04 يونيو 2020 - 00:33 كتب : FilGoal عثمان ديمبيلي - برشلونة - دورتموند يوفنتوس برشلونة عثمان ديمبيلي نرشح لكم أخر الأخبار دي مارزيو: ليفربول مهتم بضم ديمبيلي من برشلونة ساعة | الدوري الإنجليزي تقارير: ميسي قد يغيب عن مواجهة مايوركا بسبب الإصابة ساعة | أوروبا رغم هدف كورونا وفي لفتة لتمجيد الأطباء.. بورتو يخسر ويتيح الفرصة لتصدر بنفيكا ساعة | أوروبا ليكيب: ديمبيلي لن ينتقل لـ يوفنتوس ساعة | أوروبا خبر في الجول – العشري يبلغ إدارة المصري برغبته في الاستغناء عن اللاعب صاحب أزمة القيد 2 ساعة | الدوري المصري عمرو وردة لـ في الجول: العودة لمصر مستبعدة حاليا.. أريد إثبات نفسي في باوك 2 ساعة | الدوري المصري فرانفكورت يواصل الانطلاق بـ "أسرع هدف لبديل" ويوقف صحوة بريمن بثلاثية 3 ساعة | أوروبا 3 أفكار تحدث في أوروبا للتغلب على غياب الجمهور 3 ساعة | تقرير في الجول التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. وزير الرياضة يستقبل الخطيب لبحث الجوانب القانونية لرد التبرعات التي دخلت خزينة الأهلي بينها مناقشة عودة النشاط الرياضي.. المتحدث باسم الوزراء يكشف كواليس اجتماع لجنة الأزمة عمرو وردة لـ في الجول: العودة لمصر مستبعدة حاليا.. أريد إثبات نفسي في باوك تقارير: ميسي قد يغيب عن مواجهة مايوركا بسبب الإصابة 3 أفكار تحدث في أوروبا للتغلب على غياب الجمهور الأكثر مشاهدة 1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 مستشار الأهلي القانوني يوضح لـ في الجول: لماذا رفع النادي اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته أمس اليوم غدا الدوري الألماني 0 فيردر بريمن 3 إينتراخت فرانكفورت انتهت الدوري البرتغالي 1 بورتيمونينسي 0 جل فيسنتي انتهت الدوري البرتغالي 2 فاماليساو 1 بورتو انتهت الدوري البرتغالي - ماريتيمو - فيتوريا سيتوبال لم تبدأ 19:00 الدوري البرتغالي - بنفيكا - تونديلا لم تبدأ 20:15 الدوري البرتغالي - فيتوريا غيمارايش - سبورتنج لشبونة لم تبدأ 22:15 الدوري الألماني - فرايبورج - بوروسيا مونشنجلاتباخ لم تبدأ 20:30 الدوري البرتغالي - ديسبورتيفو أفيش - بيلينينسيس لم تبدأ 22:15 الدوري البرتغالي - سانت كلارا - سبورتينج براجا لم تبدأ 20:00 قد ينال إعجابك