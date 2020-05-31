بن ناصر: أحترم رونالدو وميسي لكني لن أطارد أحدهما لالتقاط "سيلفي"

الأحد، 31 مايو 2020 - 13:45

كتب : FilGoal

الجزائر - السنغال - كأس إفريقيا - إسماعيل بن ناصر

أوضح إسماعيل بن ناصر نجم ميلان ومنتخب الجزائر أنه لن يطارد نجوم الكرة العالمية حين يلاقي أحدهم في أي موقف.

إسماعيل بن ناصر

النادي : ميلان

وقال بن ناصر في تصريحات أبرزتها جريدة الشروق الجزائرية نقلا عن سبورت ويك الإيطالية "أنا أحترم كل اللاعبين، لكن لا أضعهم في مقام أكبر مِمّا يستحقون. فإذا حدث وصادفتُ كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي في طريقي، فلن أُهرول لالتقاط صورة ذاتية (سيلفي) مع أحدهما".

وأضاف "هذا ليس تكبّرا منّي، بِالعكس، فالدين الإسلامي الذي أعتنقه يُجبرني على التواضع، وبالتالي فرونالدو وميسي لا يختلفون عن بقية البشر".

أخبار متعلقة
بن ناصر: لهذا اخترت تمثيل الجزائر وليس المغرب معلق في الجول - حفيظ دراجي: عن الأفضل في تاريخ مصر.. ونصيحة لـ صلاح ومحرز ونجم الجزائر القادر على تعويض فتحي خيمة في الجول - السقا: شحاتة أعادني من الاعتزال للمشاركة في مباراة الجزائر هدف لا ينسى - السقا يروي كيف أصاب نادر السيد قبل أن يمزق شباك الجزائر

وأكمل "حين كنتُ أرتدي قميص فريق أمبولي وواجهنا يوفنتوس، ذهب زملائي بعد نهاية المباراة لالتقاط صور ذاتية (سيلفي) مع رونالدو، أمّا أنا فلم أفعل ذلك".

وعن تجربته مع أرسنال في الفترة ما بين صيفَي 2015 و2017، قال بن ناصر "لستُ نادما على ترك فريق عريق مثل أرسنال، الذي كان يضم لاعبين كبار على غرار ميسوت أوزيل وسانتي كارزولا".

وأردف "كان أمامي 4 سنوات أخرى في العقد، أُمثّل خلالها ألوان المدفعجية، ولكن غادرت النادي نحو وجهة أخرى، لأني كنت أُريد فريقا يمنحني فرصة اللعب".

وشارك أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2019 في 22 مباراة مع منتخب الجزائر.

وأرسل بن ناصر التمريرة الحاسمة التي مهدت هدف بغداد بونجاح في شباك السنغال لتفوز الجزائر باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

أحمد مرتضى يتحدث عن ملف "نادي القرن"

فضل يكشف مصير كأس مصر

فضل يختار التشكيل التاريخي لمصر

أحمد مرتضى: اجتمعت بكهربا قبل رحيله عن الزمالك

مرتضى: لن نترك حق شيكابالا

مصدر في الأهلي يكشف لماذا تعطل الاتفاق حول مباراة اعتزال عاشور

الجزائر بن ناصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي: الخطيب اجتمع باللجنة القانونية للنادي 18 دقيقة | مصر
زميله في تشيلي: فيدال يريد الانتقال إلى بوكا جونيورز 32 دقيقة | أوروبا
تقرير: إنجلترا تفكر في حضور جمهور لنهائي كأس الاتحاد 37 دقيقة | أوروبا
توقف الطيران يتسبب في تأخير استكمال الدوري السعودي 40 دقيقة | السعودية
رغم فارق الـ10 نقاط.. مدرب بايرن: لم نحسم لقب الدوري 45 دقيقة | أوروبا
بن ناصر: أحترم رونالدو وميسي لكني لن أطارد أحدهما لالتقاط "سيلفي" 47 دقيقة | إفريقيا
رسميا - إيكاردي ينضم إلى باريس سان جيرمان لمدة 4 سنوات 50 دقيقة | أوروبا
ميسي: كرة القدم لن تكون مثل السابق 57 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 2 في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي 3 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 4 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟
قد ينال إعجابك