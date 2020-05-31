بن ناصر: أحترم رونالدو وميسي لكني لن أطارد أحدهما لالتقاط "سيلفي"

أوضح إسماعيل بن ناصر نجم ميلان ومنتخب الجزائر أنه لن يطارد نجوم الكرة العالمية حين يلاقي أحدهم في أي موقف.

إسماعيل بن ناصر النادي : ميلان

وقال بن ناصر في تصريحات أبرزتها جريدة الشروق الجزائرية نقلا عن سبورت ويك الإيطالية "أنا أحترم كل اللاعبين، لكن لا أضعهم في مقام أكبر مِمّا يستحقون. فإذا حدث وصادفتُ كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي في طريقي، فلن أُهرول لالتقاط صورة ذاتية (سيلفي) مع أحدهما".

وأضاف "هذا ليس تكبّرا منّي، بِالعكس، فالدين الإسلامي الذي أعتنقه يُجبرني على التواضع، وبالتالي فرونالدو وميسي لا يختلفون عن بقية البشر".

وأكمل "حين كنتُ أرتدي قميص فريق أمبولي وواجهنا يوفنتوس، ذهب زملائي بعد نهاية المباراة لالتقاط صور ذاتية (سيلفي) مع رونالدو، أمّا أنا فلم أفعل ذلك".

وعن تجربته مع أرسنال في الفترة ما بين صيفَي 2015 و2017، قال بن ناصر "لستُ نادما على ترك فريق عريق مثل أرسنال، الذي كان يضم لاعبين كبار على غرار ميسوت أوزيل وسانتي كارزولا".

وأردف "كان أمامي 4 سنوات أخرى في العقد، أُمثّل خلالها ألوان المدفعجية، ولكن غادرت النادي نحو وجهة أخرى، لأني كنت أُريد فريقا يمنحني فرصة اللعب".

وشارك أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2019 في 22 مباراة مع منتخب الجزائر.

وأرسل بن ناصر التمريرة الحاسمة التي مهدت هدف بغداد بونجاح في شباك السنغال لتفوز الجزائر باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها.

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