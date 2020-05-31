أحمد مرتضى: اجتمعت بكهربا بعد هروبه لكن والدي وأمير رفضا عودته للزمالك

الأحد، 31 مايو 2020 - 00:55

كتب : محرر في الجول

مرتضى منصور - كهربا

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن اجتماعه بمحمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي بعد رحيله عن النادي الأبيض، لمناقشة عودته للفريق.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الزمالك

وانتقل كهربا من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي للأهلي في يناير الماضي، بعد أن رحل عن الزمالك قبل نهاية الموسم الماضي بحجة عدم صحة عقده الجديد وانتهاء القديم.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة "أون تايم سبورتس": "جلست مع كهربا بعد هروبه وطلب مني عقدا جديدا بأموال أكثر للتجديد مع الزمالك".

أخبار متعلقة
فضل: الخطيب رفض أن أتولي منصب مدير المنتخب.. وهيثم عرابي يُبالغ في حديثه عن الأهلي مرتضى: كيف سيعود الدوري وحالات كورونا تزداد؟.. وموقف صفقات الزمالك مرتضى منصور: لن نترك حق شيكابالا شطة: الاتحاد المصري يمتلك فرصة حل أزمة بطل القرن

واستدرك "لكن مرتضى منصور وأمير مرتضى طلبا مني إيقاف المفاوضات لأنه هرب قبل نهاية الدوري".

ثم أضاف "تمسك رئيس النادي والمشرف على الكرة بعقد كهربا مع الزمالك الموثق في اتحاد الكرة".

وواصل "اعتقد أنهما كان على حق، لأن ترضية كهربا كانت ستفتح مجالا أمام اللاعبين ليقوم من يريد زيادة في عقده بالتصرف بنفس الطريقة".

وأتم "كهربا حصل على مستحقات من الموسم الجاري مقدما قبل هروبه، وكل هذه التفاصيل في المحكمة الآن والزمالك سيحصل على تعويض كبير".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

هل يرغب أنتوي في الرحيل عن بيراميدز؟

بن ناصر يكشف سبب تمثيله منتخب الجزائر

صلاح الرابع في قائمة لاعبي الكرة الأعلى أجرا

فولفسبورج يخسر تحت أنظار مرموش

حارس مرمى لا يريد اللعب بجوار ميسي

الأهلي الزمالك كهربا مرتضى منصور
نرشح لكم
أخر الأخبار
فضل: حققنا ما لم يحدث من قبل.. وأوضحت لـ العامري حقيقة تصريح حسام غالي 28 دقيقة | الدوري المصري
أحمد مرتضى: اجتمعت بكهربا بعد هروبه لكن والدي وأمير رفضا عودته للزمالك 33 دقيقة | الدوري المصري
فضل: الخطيب رفض أن أتولي منصب مدير المنتخب.. وهيثم عرابي يُبالغ في حديثه عن الأهلي 39 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى: كيف سيعود الدوري وحالات كورونا تزداد؟.. وموقف صفقات الزمالك 53 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى منصور: لن نترك حق شيكابالا ساعة | الدوري المصري
تقرير: سرقة 500 ألف جنيه إسترليني من منزل رياض محرز ساعة | الدوري الإنجليزي
المنياوي: لا أعلم سبب رحيلي.. والإسماعيلي أولوية لـ فخر الدين بن يوسف 2 ساعة | الدوري المصري
شطة: الاتحاد المصري يمتلك فرصة حل أزمة بطل القرن 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 3 في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي 4 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك
قد ينال إعجابك