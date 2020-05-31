أحمد مرتضى: اجتمعت بكهربا بعد هروبه لكن والدي وأمير رفضا عودته للزمالك

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن اجتماعه بمحمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي بعد رحيله عن النادي الأبيض، لمناقشة عودته للفريق.

محمود كهربا النادي : الأهلي الزمالك

وانتقل كهربا من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي للأهلي في يناير الماضي، بعد أن رحل عن الزمالك قبل نهاية الموسم الماضي بحجة عدم صحة عقده الجديد وانتهاء القديم.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة "أون تايم سبورتس": "جلست مع كهربا بعد هروبه وطلب مني عقدا جديدا بأموال أكثر للتجديد مع الزمالك".

واستدرك "لكن مرتضى منصور وأمير مرتضى طلبا مني إيقاف المفاوضات لأنه هرب قبل نهاية الدوري".

ثم أضاف "تمسك رئيس النادي والمشرف على الكرة بعقد كهربا مع الزمالك الموثق في اتحاد الكرة".

وواصل "اعتقد أنهما كان على حق، لأن ترضية كهربا كانت ستفتح مجالا أمام اللاعبين ليقوم من يريد زيادة في عقده بالتصرف بنفس الطريقة".

وأتم "كهربا حصل على مستحقات من الموسم الجاري مقدما قبل هروبه، وكل هذه التفاصيل في المحكمة الآن والزمالك سيحصل على تعويض كبير".

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