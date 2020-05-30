مصدر في الأهلي يكشف لـ في الجول: لماذا تعطل الاتفاق على مباراة اعتزال عاشور

رد مصدر في النادي الأهلي على الفيديو الذي نشره حسام عاشور قائد الفريق، بشأن تأخر الاتفاق على مباراة اعتزال اللاعب.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

كان عاشور خرج في فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" واتهم إدارة الأهلي بتعطيل الاتفاق على مباراة اعتزاله برعاية تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي. ( اقرأ تصريحاته )

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "الأهلي لم يحاول أبدا عرقلة تكريم عاشور أو تعطيل مباراة اعتزاله كما قال في الفيديو، بل سارع النادي لإصدار موافقة كتابية رسمية بمشاركة فريق الكرة في المباراة التي سيكون طرفها نادي ألميريا".

وأوضح المصدر "هناك اجتماع فيديو كونفرانس ظل منعقدا بين الثلاثي حسام عاشور وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وجمال جبر مدير المنظومة الإعلامية بالنادي حتى منتصف ليل يوم الخميس الماضي من أجل إنهاء كافة الاجراءات الخاصة بإعلان القرار الرسمي باعتزال اللاعب وموقف النادي من المشاركة في مهرجان تكريمه ومباراة اعتزاله".

وواصل "جمال جبر أرسل بالكتابة النصية الكلام الذي سيقوله عاشور في فيديو إعلانه الاعتزال وكلمته للنادي والإدارة والفريق وزملائه اللاعبين والجمهور".

وأكمل "كان كل شئ يسير على ما يرام، لكن حدث الظرف الطارئ عندما انشغل الخطيب بتعب حفيده المحجوز حتى كتابة هذه السطور في المستشفي لمرضه".

ثم أضاف "اتفق الثلاثي عاشور وعبد الحفيظ وجبر على الانتظار لما بعد صلاة الجمعة أمس من أجل الإعلان وإنهاء كل شئ وهو ما وافق عليه قائد الأهلي".

وأتم "النادي صُدم بما حدث خلال فجر تلك الليلة خاصة وأن مرض حفيد الخطيب هو السبب الوحيد وراء تعطل الموضوع فقط، وحتى الآن الأهلي ليس لديه مشكلة في تفعيل الاتفاق والمشاركة في مهرجان اعتزال اللاعب".

🎥حسام عاشور يحكي عن خلافه مع إدارة الأهلي بعد الاتفاق مع تركي آل الشيخ على مباراة اعتزاله (hossam_ashour.25/IG) pic.twitter.com/SEsnd8bJ89 — FilGoal (@FilGoal) May 30, 2020

ولعب حسام عاشور مع الفريق الأول في النادي الأهلي منذ عام 2003 وحتى 2020.

صاحب الـ34 عاما حصد 35 لقبا في مسيرته مع الأهلي، جعلوه الأكثر تتويجا في تاريخ النادي.

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