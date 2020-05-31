فضل يكشف: اجتماع حاسم بخصوص مصير الدوري.. وكأس مصر لن تُلغى

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن اجتماع مقبل بين عمرو الجنايني ووزير الرياضة لحسم مصير الدوري المصري.

وقال فضل: "عمرو الجنايني -رئيس اللجنة- سيجتمع مع وزير الرياضة هذا الأسبوع، أعتقد الاجتماع سيكون يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف في تصريحاته مع قناة صدى البلد "سيعرض خطتنا بالكامل بخصوص الدوري وسيتحدد خلال الاجتماع مصير الدوري".

وتابع "نحن ننتظر قرار الدولة وجاهزون بكل السيناريوهات، سواء سيناريوهات استئناف المسابقة أو الإلغاء".

وأكمل حديثه قائلا: "من يتحمل تكاليف التحاليل في الأندية إذا عاد الدوري؟ الأمور ستكون واضحة بالكامل بعد الاجتماع مع وزير الرياضة والقرارات ستعرض على كافة الأندية".

ماذا سيحدث إذا تم إلغاء الدوري، وما مصير كأس مصر؟ أجاب محمد فضل: "في حالة تقرر إلغاء الدوري، اللجنة الخماسية ستجتمع أولا وبعدها سنجتمع مع الأندية وندرس كل شيء ونتخذ قراراتنا".

وأشار "القرار في النهاية سيكون قرارا من اللجنة الخماسية".

واستكمل "أما بطولة كأس مصر فلن تُلغى لأنها مربوطة بالجمعية العمومية".

وأردف "لا مشكلة إذا رُحلت البطولة لأن عدد مبارياتها المتبقية قليلة. 9 مباريات مقابل 149 مباراة في الدوري الممتاز".

ويرى محمد فضل "إجراءات استئناف بطولة الدوري ستُكلف أكثر من 90 مليون جنيه".

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