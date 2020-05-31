محمد فضل يختار التشكيل التاريخي لمنتخب مصر

الأحد، 31 مايو 2020 - 01:30

كتب : FilGoal

محمد فضل

اختار محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، التشكيل التاريخي لمنتخب مصر.

في البداية قال فضل: "سأميل في اختياراتي لجيلي وأخشى أن أنسى أي اسم".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد: "سأختار عصام الحضري في حراسة المرمى وأمامه سيد معوض وإبراهيم سعيد ووائل جمعة وإبراهيم حسن".

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وتابع "في وسط الملعب، سمعت كثيرا عن قوة مجدي عبد الغني ولكنني كما قلت سأميل لجيلي ومن رأيتهم، ولذلك سأختار محمد شوقي وحسام غالي وأحمد حسن".

وأكمل حديثه قائلا: "وكذلك محمد أبو تريكة وحازم إمام ومحمود الخطيب".

تشكيل محمد فضل التاريخي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

الدفاع: سيد معوض - وائل جمعة - إبراهيم سعيد - إبراهيم حسن.

الوسط: محمد شوقي - أحمد حسن - حازم إمام - حسام غالي - محمد أبو تريكة.

الهجوم: محمود الخطيب

ثم تذكر محمد فضل أنه لم يختر محمد صلاح، ليُصرح: "اختياراتي كانت بناءً على من لا يلعبون كرة القدم الآن، ولكن في حالة اختياراتي للكل، سيكون صلاح هو رقم 1 مع الخطيب ومحمد أبو تريكة ثم البقية".

واستكمل "سأضع طاهر أبو زيد وحسن شحاتة في التشكيل أيضا على مقاعد البدلاء".

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