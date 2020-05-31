محمد فضل يختار التشكيل التاريخي لمنتخب مصر

اختار محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، التشكيل التاريخي لمنتخب مصر.

في البداية قال فضل: "سأميل في اختياراتي لجيلي وأخشى أن أنسى أي اسم".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد: "سأختار عصام الحضري في حراسة المرمى وأمامه سيد معوض وإبراهيم سعيد ووائل جمعة وإبراهيم حسن".

وتابع "في وسط الملعب، سمعت كثيرا عن قوة مجدي عبد الغني ولكنني كما قلت سأميل لجيلي ومن رأيتهم، ولذلك سأختار محمد شوقي وحسام غالي وأحمد حسن".

وأكمل حديثه قائلا: "وكذلك محمد أبو تريكة وحازم إمام ومحمود الخطيب".

تشكيل محمد فضل التاريخي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

الدفاع: سيد معوض - وائل جمعة - إبراهيم سعيد - إبراهيم حسن.

الوسط: محمد شوقي - أحمد حسن - حازم إمام - حسام غالي - محمد أبو تريكة.

الهجوم: محمود الخطيب

ثم تذكر محمد فضل أنه لم يختر محمد صلاح، ليُصرح: "اختياراتي كانت بناءً على من لا يلعبون كرة القدم الآن، ولكن في حالة اختياراتي للكل، سيكون صلاح هو رقم 1 مع الخطيب ومحمد أبو تريكة ثم البقية".

واستكمل "سأضع طاهر أبو زيد وحسن شحاتة في التشكيل أيضا على مقاعد البدلاء".

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