حوار - أحمد مرتضى يتحدث عن ملف نادي القرن.. صفقات من الأهلي لم تكتمل ومستقبل الدوري

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن عدد من الملفات التي تهم جماهير القلعة البيضاء، وأبرزها ملف نادي القرن الإفريقي.

وحل أحمد مرتضى منصور ضيفا على قناة "أون تايم سبورتس"، حيث تحدث أولا عن التطوير الذي أحدثه شقيقه أمير مرتضى منصور بعد توليه منصب المشرف العام على فريق الكرة.

وقال: "أمير مرتضى شخص ناجح رغم أن أسلوبه مختلف عن أسلوبي، لكنه ناجح بنسبة 90% والفريق خسر دوري الموسم الماضي فقط بعد توليه المسؤولية".

وأوضح "أمير مرتضى شخص طيب عندما طلب 5 مليون جنيه إسترليني لاحتراف مصطفى محمد، سأطلب 6 ملايين جنيه إسترليني لأنني أهتم دائما بكل التفاصيل المادية".

وواصل "أؤيد نزول أمير مرتضى انتخابات اتحاد الكرة لأن البلد تحتاج للشباب لكنه سيترك الزمالك وقتها، ولن يفعل مثل مصطفى مراد فهمي لأننا نرضي ضمائرنا".

واستدرك "كان حلم حياتي في السابق إيجاد كرسي بدون مسمار للجلوس عليه في الزمالك، لكن مرتضى منصور أحدث انقلابا في نادي الزمالك".

وأوضح "دفعت كثيرا من جيبي لضم صفقات للزمالك أو التجديد للاعبين، والدكتور كمال درويش كان يعيد لي المبالغ التي دفعتها لكن مرتضى منصور لا يعيد لي شيئا".

وضرب مثالا "أحضرت أموالا لحسين السيد أثناء مفاوضته، فقال لي باستغراب (هو نادي الزمالك فيه فلوس)، لكنه اختار الأهلي بسبب رغبة والديه وهنأته على ذلك".

وأردف "الأولويات تتغير بحكم الوقت، وبعدما كان الزمالك هدفه عدم قطع الكهرباء عن النادي أو دفع فواتير المياة أصبح يستطيع المنافسة على البطولات والمطالبة بحقه في نادي القرن".

نادي القرن

وانتقل أحمد مرتضى منصور للحديث عن شكوى الزمالك من أجل الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي من الأهلي.

وعن ذلك، قال: "الأهلي يستحق أن يكون نادي القرن والزمالك يستحق أن يكون نادي القرن، ليست مشادة بين الطرفين لكن الزمالك يرى أن له حق ويسلك الطرق القانونية، لكن المصادر صعب الوصول لها واللائحة التي وصلت لها غير منطقية".

وشرح "المصادر قليلة جدا وغير واضحة وهناك أمور غير منطقية في اللائحة التي وجدتها مثل منح بطل السوبر الإفريقي نقطة واحدة مثل رابع مجموعته في دوري الأبطال".

ثم أضاف "من حق منتخب مصر أن يكون منتخب القرن في إفريقيا، وأرضي ربنا قبل جمهور الزمالك في البحث عن حق النادي ليكون نادي القرن ونعمل على تجهيز الملف مستغلين خبراتنا القانونية".





















الانسحاب من قمة الدوري

وكشف عضو مجلس إدارة الزمالك عن موقف ناديه من عدم خوض مباراة قمة الدوري ضد الأهلي، واعتبار اتحاد الكرة الفريق الأبيض منسحبا.

وقال: "الأفضل كان تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري بسبب إجهاد اللاعبين وظروف مباراة قمة السوبر مع شعور جمهور الأهلي بضغط نفسي بسبب فوز الزمالك ببطولتين".

وتابع "بالإضافة إلى إلغاء مباريات في الدرجة الثانية بسبب الأمطار، لكن اتحاد الكرة تصرف بتعنت معنا".

أحمد مرتضى كشف "أخبرني مسؤولو الأهلي في الإمارات برغبتهم أيضا في تأجيل المباراة".

وعن ظروف مباراة السوبر، قال: "نزول كهربا كهرب المباراة بشكل كبير وسلوكه أدى لأحداث مباراة السوبر، والعقاب يكون المخطئ فقط ولذلك لست راضيا على بعض العقوبات الموقعة".

وأكمل "لم أعاتب إمام عاشور على ما فعله مع وليد سليمان لأنه لم يقصد ما فعله بسبب المشادات بين اللاعبين داخل الملعب، لكن بالتأكيد لست راضيا على ما حدث مع وليد سليمان".

واستدرك "توقعت الحصول على بطولة واحدة وليس بطولتي السوبر الإفريقي والسوبر المحلي بسبب كم السفريات بين المباراتين".













































صفقات الزمالك

وتحدث أحمد مرتضى عن خطط الزمالك في موسم الانتقالات، وقال: "الزمالك ينقصه ظهيرا أيمن و2 أو 3 لاعبين آخرين وأتمم أمير مرتضى صفقتين منهم".

واستدرك "يوجد ناد يقول للاعبين شكرا بعد نهاية فترتهم ليس لديكم شيء عندي وهذه نظرية صحيحة، لكن الزمالك يقف بجوار لاعبيه وهذه نظرية صحيحة أيضا".

ثم أضاف "فيريرا رفض عودة شيكابالا وقال لنا لا أحتاجه، لكننا تمسكنا بضمه لأنه تعرض للظلم أحيانا بسبب نفسه وأحيانا بسبب آخرين ويستحق الفرصة وهو فاكهة الجيل الحالي مثل حازم إمام في السابق".

صفقات غير مكتملة

ولم يفوت عضو مجلس إدارة الزمالك الحديث عن الصراع مع الصفقات مع الأهلي.

وصرح "عبد الله السعيد أصبح لاعبا في الزمالك والنادي هو من وافق على الترضية، واتفقت كذلك مع أحمد فتحي لكنه في النهاية حصل على عرض من الأهلي بأموال أعلى".

وواصل "رمضان صبحي كان سيوقع معي في 2015 بعدما اتفقت معه على كل تفاصيل العقد لكن زميل في إدارة الزمالك قال لي إنه أتمم الاتفاق ولا تذهب لتوقع معه، وفي النهاية لم يتم الأمر".

وأضاف "أحب صالح جمعة وهو لاعب كبير لكن الزمالك لم يفكر فيه والقرار لباتريس كارتيرون الذي دربه من قبل، ونفس الأمر بالنسبة لحسام عاشور لأن الزمالك يعمل بشكل علمي الآن من حيث رغبة الجهاز الفني وحساب أعمار اللاعبين والبدائل المقترحة".

وتابع "الصفقات نصيب، قد يأتي ميسي إلى الزمالك ولا ينجح لكن لاعب مثل زيزو يمثل إضافة أعلى من قيمة الصفقة".

عودة الدوري

وأشار أحمد مرتضى إلى أنه يفضل عدم استكمال الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز.

وقال: "أوروبا تستطيع العودة للعب كرة القدم بعدما تجاوزت ذروة الإصابات بكورونا، لكن رغبة الأندية في مصر واضحة وهي عدم استكمال الموسم الجاري وبدء الموسم المقبل بنظام جديد ومجلس إدارة جديد".

واستدرك "الزمالك كان يتصدر الدوري وقت حادث بورسعيد ولم يعارض إلغاء الموسم، والأهلي لن يفرق معه الفوز باللقب الـ41 هذا الموسم ولا الزمالك لأن الفارق في عدد الألقاب كبير".

وأتم "أتمنى استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا وليس الدوري، لأن المتبقي 4 مباريات فقط وشرف لنا مواجهة الأهلي في النهائي والتغلب عليه".

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