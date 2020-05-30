مرتضى منصور: لن نترك حق شيكابالا

السبت، 30 مايو 2020 - 23:45

كتب : FilGoal

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شدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على عدم تفريطه في حق لاعبه محمود عبد الرازق "شيكابالا" ضد حملة التنمر التي تعرض لها، على حد وصف رئيس النادي.

وقال مرتضى منصور: "لن يُترك حق شيكابالا ولن نسمح بذلك حتى نهاية العمر".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "لن يُسمح بإهانة لاعب يلعب في الزمالك. هذا التنمر لن يُسمح به".

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وتابع " أقول لجماهير الأهلي المحترمة: هل ترضون ما حدث؟ أن يتعرض اللاعب لسباب وتنمر بسبب صورته مع زوجته؟".

ويرى مرتضى منصور "أشخاص سافلة تفعل ذلك من هنا وهناك. أشخاص منتمية للأهلي وللزمالك أيضا".

وكشف رئيس الزمالك "قمنا ببلاغات للنائب العام ضد من فعلوا ذلك لشيكابالا".

وأتم "لن نترك حق شيكابالا وسنواصل مطاردة من يفعلون ذلك. أرفض تعرض أي لاعب من الأهلي للسباب ولا يصح ما يحدث. لن نسمح بالفتنة".

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