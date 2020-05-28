قائد واتفورد يتراجع ويقرر المشاركة في التدريبات بعد محادثات حكومية

كشف تروي ديني قائد فريق واتفورد عن الانضمام إلى تدريبات الفريق الأسبوع المقبل بعد محادثات حكومية إيجابية.

تروي ديني النادي : واتفورد واتفورد

وكان ديني قد رفض المشاركة في التدريبات بعد قرار استئناف المران للأندية الإنجليزية وبرر ذلك بمعاناة نجله من ضيق تنفس وخوفه من فيروس كورونا.

وتراجع ديني بعد محادثات إيجابية مع نائب كبير من المسؤولين الطبيين في الحكومة.

وقال ديني في تصريحات لشبكة سي إن إن: "قلت فقط إنني لن أعود للأسبوع الأول".

وأوضح "أخذ الناس ذلك التصريح بأنني لن أعود أبدا وهذا غير صحيح".

وكشف ديني "تواصلت مع جوناثان تام وهو نائب كبير من المسؤولين الطبيين في الحكومة وخفف من مخاوفي".

وأضاف "جوناثان يعمل بشكل جيد، وهو صادق بما يكفي لدرجة أنه في بعض الأحيان كان يقول لي ليس لدي الجواب".

وأعرب ديني عن انزعاجه من بعض التعليقات المسيئة قائلا: "رأيت بعض التعليقات تتعلق بابني وناس يقولون نتمنى إصابته بفيروس كورونا".

وشدد "يأتي ذلك في وقت يتعلق كل شيء بالصحة العقلية".

وأكمل "لم أرد على هؤلاء لأنني إذا رددت عليهم سيتمادون في أفعالهم".

وأتم ديني تصريحاته "استعد للعودة إلى التدريبات الأسبوع المقبل مع الفريق".

ووافقت أندية الدوري الإنجليزي على الدخول للمرحلة الثانية من التدريبات تمهيدا لاستئناف مسابقة الدوري.

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