يد - محمد سند لـ في الجول: فخور بالجائزة الفردية بأقوى دوري في العالم.. أركز على الموسم المقبل

توج محمد سند لاعب نادي نيم الفرنسي بجائزة أفضل جناح أيمن خلال الموسم بعد منافسة قوية مع عدد من اللاعبين المميزين.

وتواصل FilGoal.com مع النجم المصري المحترف بنادي نيم الفرنسي والذي سبق اللعب لأندية هيليوبوليس والزمالك في مصر.

وقال سند لـ FilGoal.com: "فخور بالفوز بالجائزة وسط كل اللاعبين الممتازين هنا".

وأوضح "حلمي كان اللعب بالدوري الفرنسي أقوى دوري في العالم حاليا، لذلك الفوز بالجائزة أمر رهيب لي".

وعن دعم الجماهير كشف سند "الجمهور المصري ساعد بالطبع في الفوز بالجائزة".

وأضاف "فتصويت الجماهير له 30% من الأصوات بجانب الصحفيين واللاعبين والمدربين هنا في فرنسا".

وتابع سند "أركز حاليا على الفترة المقبلة والعودة للتدريبات لاستعادة اللياقة البدنية والاستعداد للموسم المقبل المليء بالأحداث".

ومن المقرر أن يشهد الموسم المقبل مونديال العالم للمنتخبات في يناير المقبل بمصر، بالإضافة إلى أولمبياد طوكيو المؤجلة لتقام في نهاية الموسم.

وأتم نجم نادي نيم تصريحاته "الاتحاد الفرنسي حدد 23 سبتمبر لانطلاق الموسم الجديد من دوري اليد، وسأبذل قصارى جهدي لتطوير نفسي".

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