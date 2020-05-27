في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن

أزال الزمالك اليوم الأربعاء اللافتات التي وضعها في مقر النادي قبل عدة أيام والتي كُتب عليها "نادي القرن الحقيقي" وذلك بعد خطاب تحذيري من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وحصل FilGoal.com على نسخة من خطاب كاف الذي تم إرساله أمس الثلاثاء لاتحاد الكرة والذي بدوره أرسله للزمالك وتسبب في إزالة اللافتات.

وجاء خطاب كاف كالتالي:

إلى مرتضى منصور رئيس الزمالك

الموضوع: استخدام شعار كاف الرسمي دون موافقة والحصول على تفويض مسبق.

يكتب لك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن استخدام شعاره الخاص على لافتات ومنتجات تخص الزمالك.

وبصفة الاتحاد هو الحاكم لكرة القدم الإفريقية فهو يمتلك وبشكل حصري جميع الحقوق الخاصة باستخدام شعاره وهويته المرئية.

تم عرض الحقائق الواردة أدناه –يقصد صور اللافتات- وتم استخدام كلمة "حقائق" لأنه تم استخدام شعار كاف دون الحصول على أي موافقة منا وتسبب أضرارا جسيمة لنا.

ونتيجة لذلك يجب على ناديك التوقف فورا عن الاستمرار في تلك الوقائع وإزالة شعار الاتحاد الإفريقي من جميع اللافتات والامتناع عن أي عمل آخر من شأنه أن يضر بحقوق ومصالح الاتحاد.

الحصول على رد مكتوب خلال 48 ساعة من تسلم تلك الرسالة والتأكيد على احترام كل ما تم ذكره في خطابنا لك دون المساس بأي شيء آخر بعد الأضرار التي سُببت بالفعل.

إن الفشل في الامتثال الصارم لأي من المتطلبات التي تم ذكرها وحال حدوث أي تأخير فإن كاف سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد ناديك لحماية حقوق ومصالح كاف.

لذا يجب أن تعتبر ذلك الخطاب بأنه إشعار رسمي.

في حين نشكرك مقدما على تعاونك في هذا الصدد، برجاء قبول ما تم كتابته مع خالص تحياتنا السيد الرئيس.

عبد المنعم باه

القائم بأعمال السكرتير العام

يذكر أن الزمالك أصدر بيانا رسميا اليوم الأربعاء أكد فيه أنه لا توجد خلافات بينه وبين أحمد أحمد الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي بل أن الخلاف مع الرئيس السابق عيسى حياتو الذي منح لقب نادي القرن لمن لا يستحق على حد وصف البيان. (طالع التفاصيل)

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك بإزالة اللافتات وإرسالها للشركة التي صممتها من اجل حذف شعار كاف، وذلك قبل تركيبها مرة أخرى في إشارة إلى أحقية نادي الزمالك باللقب".

وأعلن الزمالك في وقت سابق بشكل رسمي تحركه بشكل قانوني من أجل استرداد لقب نادي القرن. (طالع التفاصيل)

وحصد الأهلي لقب نادي القرن من كاف قبل 19 عاما وبالتحديد في عام 2001.

وظهرت لافتات "نادي القرن الحقيقي" على أسوار نادي الزمالك. (شاهد الصور)

اقرأ أيضا

اجتماع لجنة الكرة – من يعوض رمضان صبحي؟

مصدر بالاتحاد الكاميروني: إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها "صعب للغاية"

عمر مرموش - تعلّم من ماريو جوميز.. واستفاد من ابتعاده عن أمم إفريقيا تحت 23

خطوة جديدة نحو عودة الدوري الإنجليزي

كرة سلة - رئيس الاتحاد المصري: إلغاء الموسم غير وارد