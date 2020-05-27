الزمالك: لا مشكلة مع أحمد وخلافنا مع حياتو.. أزلنا لافتة نادي القرن لحذف شعار كاف

الأربعاء، 27 مايو 2020 - 16:21

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - لافتات نادي القرن الحقيقي

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا شدد فيه على عدم "وجود أي خلاف مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) برئاسة السيد أحمد أحمد".

وأشار بيان الزمالك " الخلاف مع الرئيس السابق عيسي حياتو الذي قام بمنح لقب نادي القرن الإفريقي لمن لا يستحق، بالمجاملات".

وشدد البيان على "احترام رئيس الزمالك للخطاب المرسل من كاف بخصوص الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقي الذي تم وضعه على لافتات نادي الزمالك، التي تؤكد أنه نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمجاملات".

أخبار متعلقة
مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي بيان رسمي - لافتة على السور ولجنة رباعية من الزمالك لإثبات أحقيته بلقب "نادي القرن" هشام يكن لـ في الجول: تصريحاتي حُرفت.. يهمني الاعتراف بـ الزمالك كـ"نادي القرن" ولكن

وأوضح وقام مجلس إدارة نادي الزمالك بإزالة اللافتات وإرسالها للشركة التي صممتها من اجل حذف شعار كاف، وذلك قبل تركيبها مرة أخرى في إشارة إلى أحقية نادي الزمالك باللقب".

وأكد "وجاء هذا التنويه حتى لا يظن بعض المغرضين بمجلس إدارة نادي الزمالك بأنه قد خشي من العقوبات لإزالة اللافتات، هذا أمر غير صحيح بالمرة ، بل انه سيتم إعادة تركيب جميع اللافتات خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأتم "ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور استعادة حقوق النادي وجماهيره وأعضاءه في لقب نادي القرن الإفريقي، باعتبار الفريق هو الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية، أكثر من أي فريق آخر".

وحصد الأهلي لقب نادي القرن من كاف قبل 20 عاما.

وأعلن الزمالك بشكل رسمي تحركه بشكل قانوني من أجل استرداد لقب نادي القرن. (طالع التفاصيل)

وأوضح هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق سبب تحرك الزمالك في الوقت الحالي، مشيرا إلى "قيادات الاتحاد الإفريقي اختلفت الأيام الحالية عن عهد الرئيس السابق عيسى حياتو وبدون شك نثق في القيادة الحالية بعد ما حدث معنا في أزمة السفر لقطر قبل لقاء الترجي في السوبر الإفريقي".

وظهرت لافتات "نادي القرن الحقيقي" على أسوار نادي الزمالك. (شاهد الصور)

اقرأ أيضا

اجتماع لجنة الكرة – من يعوض رمضان صبحي؟

مصدر بالاتحاد الكاميروني: إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها "صعب للغاية"

عمر مرموش - تعلّم من ماريو جوميز.. واستفاد من ابتعاده عن أمم إفريقيا تحت 23

خطوة جديدة نحو عودة الدوري الإنجليزي

كرة سلة - رئيس الاتحاد المصري: إلغاء الموسم غير وارد

كاف نادي القرن الزمالك الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: لا مشكلة مع أحمد وخلافنا مع حياتو.. أزلنا لافتة نادي القرن لحذف شعار كاف 41 دقيقة | إفريقيا
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: الإدارة استقرت على عدم التجديد لـ جوميز.. جونياس مرشح لخلافته ساعة | الدوري المصري
يد - محمد سند لـ في الجول: فخور بالجائزة الفردية بأقوى دوري في العالم.. أركز على الموسم المقبل ساعة | رياضات أخرى
مصدر بالاتحاد الكاميروني لـ في الجول: إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها "صعب للغاية".. ولدينا فكرة بديلة 2 ساعة | إفريقيا
رسميا - أندية الدوري الإنجليزي توافق بالإجماع للانتقال للمرحلة الثانية من التدريبات 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
اجتماع لجنة الكرة – من يعوض رمضان صبحي في حال رحيله؟ 3 ساعة | تحليل في الجول
تقرير: باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضات شراء إيكاردي 4 ساعة | أوروبا
كرة سلة - رئيس الاتحاد المصري: استئناف النشاط لن يتم إلا بموافقة الدولة.. إلغاء الموسم غير وارد 4 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 3 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟ 4 مرتضى يوضح موقف الزمالك من أزارو ويصرح: انتظروا مفاجأة الصفقات
قد ينال إعجابك