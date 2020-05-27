الزمالك: لا مشكلة مع أحمد وخلافنا مع حياتو.. أزلنا لافتة نادي القرن لحذف شعار كاف

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا شدد فيه على عدم "وجود أي خلاف مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) برئاسة السيد أحمد أحمد".

وأشار بيان الزمالك " الخلاف مع الرئيس السابق عيسي حياتو الذي قام بمنح لقب نادي القرن الإفريقي لمن لا يستحق، بالمجاملات".

وشدد البيان على "احترام رئيس الزمالك للخطاب المرسل من كاف بخصوص الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقي الذي تم وضعه على لافتات نادي الزمالك، التي تؤكد أنه نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمجاملات".

وأوضح وقام مجلس إدارة نادي الزمالك بإزالة اللافتات وإرسالها للشركة التي صممتها من اجل حذف شعار كاف، وذلك قبل تركيبها مرة أخرى في إشارة إلى أحقية نادي الزمالك باللقب".

وأكد "وجاء هذا التنويه حتى لا يظن بعض المغرضين بمجلس إدارة نادي الزمالك بأنه قد خشي من العقوبات لإزالة اللافتات، هذا أمر غير صحيح بالمرة ، بل انه سيتم إعادة تركيب جميع اللافتات خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأتم "ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور استعادة حقوق النادي وجماهيره وأعضاءه في لقب نادي القرن الإفريقي، باعتبار الفريق هو الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية، أكثر من أي فريق آخر".

وحصد الأهلي لقب نادي القرن من كاف قبل 20 عاما.

وأعلن الزمالك بشكل رسمي تحركه بشكل قانوني من أجل استرداد لقب نادي القرن. (طالع التفاصيل)

وأوضح هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق سبب تحرك الزمالك في الوقت الحالي، مشيرا إلى "قيادات الاتحاد الإفريقي اختلفت الأيام الحالية عن عهد الرئيس السابق عيسى حياتو وبدون شك نثق في القيادة الحالية بعد ما حدث معنا في أزمة السفر لقطر قبل لقاء الترجي في السوبر الإفريقي".

وظهرت لافتات "نادي القرن الحقيقي" على أسوار نادي الزمالك. (شاهد الصور)

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