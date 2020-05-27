مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: الإدارة استقرت على عدم التجديد لـ جوميز.. جونياس مرشح لخلافته

الأربعاء، 27 مايو 2020 - 15:43

كتب : ياسر الشريف

تاكيس جونياس - وادي دجلة - الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الإسماعيلي أن مجلس الإدارة استقر على عدم التجديد للمدرب الفرنسي ديدييه جوميز، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وبرر المصدر قرار الإدارة لـFilGoal.com قائلا: "نتائج الفريق في تراجع، والمدرب غير قادر على السيطرة على اللاعبين سواء داخل أو خارج الملعب".

وفجر المصدر مفاجأة قائلا: "اليوناني تاكيس جونياس مدرب دجلة السابق مرشح لتدريب الإسماعيلي الموسم المقبل".

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وأكمل "تم ترشيح جونياس نظرا لأسلوبه في لعب كرة القدم الهجومية، وهو طابع لعب الدراويش".

وأتم "من المنتظر أن تأخذ إدارة النادي قرارها النهائي خلال الفترة المقبلة، وبعد الاستقرار على استئناف النشاط من عدمه".

الإسماعيلي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري قبل التوقف برصيد 22 نقطة، فيما بلغ نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية) وفاز ذهابا بهدف، فيما تأجل لقاء الإياب أمام الرجاء البيضاوي بسبب فيورس كورونا.

أما جونياس، صاحب الـ48 عاما تولى تدريب دجلة في يوليو 2018، وقاد الفريق في 54 مباراة فاز في 15 منهم، وتعادل مثلهم، وخسر 24 مباراة قبل أن يتفق الطرفين على إنهاء التعاقد.

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