مصدر بالاتحاد الكاميروني لـ في الجول: إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها "صعب للغاية".. ولدينا فكرة بديلة

كشف مصدر داخل الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صعوبة إقامة كأس أمم إفريقيا المقررة بداية العام المقبل.

وأوضح المصدر المنتمي لاتحاد الدولة المستضيفة للبطولة، لـFilGoal.com: "حتى الآن، لم يخاطبنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن مستقبل البطولة".

وأردف "لكننا نعتقد أن إقامة البطولة في موعدها أمر صعب للغاية، لا يوجد هناك وقت لاستكمال التصفيات حتى مع عودة الدوريات".

وشدد "كيف سيتم التنسيق بين الاتحادات المحلية وفيفا بشأن مواعيد الأجندة الدولية؟ إذا لم نلعب التصفيات في شهر سبتمبر، سيكون من المستحيل إقامة البطولة في يناير المقبل".

ولعبت منتخبات إفريقيا جولتين فقط من أصل 6 جولات في التصفيات.

وأكمل "سنعمل مع اللجنة المنظمة، ومع كاف، على تحديد الخطط البديلة. لدينا فكرة لتأجيل البطولة 18 شهرا لتقام في صيف 2022".

وأوضح "رئيس الاتحاد الكاميروني سيدو نجويا يتابع الوضع باستمرار مع كاف. مستقبل نهائي دوري أبطال إفريقيا غير واضح، لكن يمكننا القول إنها مباراة واحدة يمكن لعبها في أي وقت بعكس التصفيات التي يتبق لها 4 جولات".

وأتم "سنرى إن لم تعد المباريات في شهر سبتمبر، فإن البطولة ستؤجل فورا".

وفي المقابل، قال شيهو ديكو عضو إدارة المسابقات بـ كاف، لـFilGoal.com: "لا يوجد قرار واضح حتى الآن بشأن البطولة. سنحدد في الفترة المقبلة مستقبل كل البطولات بمختلف الفئات".

كشف "راديو مونت كارلو" الفرنسي، عن إمكانية إقامة كأس الأمم الإفريقية 2021، في صيف 2022.

الإذاعة الفرنسية العريقة، نقلت عن مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي أشار إلى صعوبة تنظيم البطولة في موعدها المقرر

ومن المفترَض أن تنطلق النسخة المقبلة المقامة في الكاميرون يوم 9 يناير، وتنتهي يوم 6 فبراير من العام 2021.

المسابقة التي نُظمت كل عامين في يناير، عرفت موعدا جديدا في النسخة الماضية على أرض مصر عندما لُعبت في الصيف، قبل أن يعود الاتحاد الإفريقي لإقامتها في يناير مجددا بدءا من النسخة المقبلة.

لكن "كاف" قد يجد نفسه مجبرا على العودة للعب في الصيف مجددا، بعد أن اجتاح فيروس كورونا العالم، وتلاعب بمخططات كرة القدم.

video:1

اقرأ أيضا:

تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

قصة عمر مرموش المحترف المصري بالدوري الألماني

اتحاد الكرة: ننتظر نتيجة تحاليل محمود سعد للتأكد من إصابة الكورونا

إذاعة فرنسية تكشف إمكانية تأجيل أمم إفريقيا وتحديد موعد جديد

إصابة عضو لجنة الكرة بنادي أسوان بفيروس كورونا