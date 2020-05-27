تقرير: يونايتد يسعى لاستخدام سانشيز لتقليل سعر سانشو

يركز مانشستر يونايتد بكل قوة على ضم جادون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني ومنتخب إنجلترا في الموسم المقبل.

جادون سانشو النادي : بوروسيا دورتموند مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن يونايتد بخلاف العرض المالي الضخم الذي سيقدمه لدورتموند من أجل التخلي عن سانشو، سيقدم أيضا لاعبه أليكسيس سانشيز.

ويسعى يونايتد للتخلص من سانشيز الذي يقضي الموسم الحالي معارا مع إنتر ميلان الإيطالي، بسبب رابته الأسبوعي الضخم.

لذلك يفكر النادي الإنجليزي في إدخال سانشيز ضمن صفقة سانشو لتقليل سعر الصفقة المتوقع أن تتخطى 100 مليون جنيه إسترليني.

وفي الموسم الحالي سجل سانشو 17 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 35 مباراة مع دورتموند.

وترغب العديد من الأندية الإنجليزية في ضم سانشو وعلى رأسهم مانشستر يونايتد، وأيضا تشيلسي وليفربول.

إلا أن التقارير الإنجليزية تشير إلى تفضيل اللاعب الشاب الانضمام لقلعة الشياطين الحمر.

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