4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 27 مايو 2020 - 19:36

كتب : FilGoal

كورونا وكرة القدم

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي إصابة أربعة أشخاص بين لاعبين وأجهزة فنية من ثلاثة فرق مختلقة بفيروس كورونا.

وأوضح الموقع الرسمي لبريميرليج اليوم الأربعاء بيانا رسميا أوضح فيه أنه خلال الفحص الذي جرى يومي الـ26 والـ27 من شهر مايو الجاري على 1008 شخص تم التأكد من إصابة 4 بالفيروس.

وأشار البيان إلى أن الأشخاص الأربعة سيعزلون أنفسهم لسبعة أيام.

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وتعد هذه هي ثالث جولة من فحص كورونا في الدوري الإنجليزي بعد جولة أولى كانت بين يومي 19 لـ22 مايو وأجريت على 996 شخص وتم التأكد من إصابة اثنين خلالها.

فيما كانت الجولة الثانية بين 17 و18 مايو وأجريت على 748 شخص وتم التأكد من إصابة ستة أشخاص.

وأوضح البيان أن الجولة الرابعة من الفحص سيرتفع فيها عدد الفحص في النادي الواحد من 50 لـ60.

وأكد البيان أنه لن يتم الإفصاح عن هوية الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس أو الأندية التي ينتمون لها.

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