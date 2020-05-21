تقرير يوناني: باوك اتخذ قراره بخصوص وردة.. سيتدرب منفردا حتى رحيله

يستعد نادي باوك اليوناني للتخلي عن خدمات عمرو وردة لاعب منتخب مصر، وذلك وفقا لتقارير يونانية.

عمرو وردة النادي : باوك سالونيكي باوك سالونيكي

وزعمت صحيفة (سبورت تايم) اليونانية بأن نادي باوك قرر ألا ينضم عمرو وردة للتدريبات الجماعية للفريق في الوقت الحالي.

عمرو وردة سيتدرب منفردا وبعيدا عن التدريبات الجماعية، "بعد قرار باوك بالاستغناء عن اللاعب"، وفقا لمعلومات الصحيفة.

وينتظر باوك رحيل وردة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء عن طريق الإعارة لفريق جديد أو البيع بشكل نهائي.

صاحب الـ 26 عاما يرتبط بعقد مع باوك حتى 2021.

عمرو وردة فُسخ تعاقده مع لاريسا اليوناني لأسباب تأديبية خطيرة، وفقا لبيان النادي اليوناني (طالع التفاصيل).

وكذّب اللاعب بيان النادي عبر FilGoal.com قائلا إن السبب خلافات شخصية بين رؤساء الناديين (طالع التفاصيل).

وكشف رئيس النادي سبب رحيل المحترف المصري لعدم التزامه لحضور التدريبات (طالع التفاصيل).

لاحقا خرج رئيس النادي ليذكر أن فسخ عقد وردة جاء بسبب تغيبه عن التدريبات والفحوصات. (طالع التفاصيل)

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